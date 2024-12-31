快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣新港奉天宮四街祖媽百年神轎退役 耗時4年｢甲辰金龍鑾轎｣啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎今天剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎今天剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供

嘉義新港奉天宮四街祖媽（又稱大媽）金慶昌轎班會神轎啟用典禮，暨祈福繞境活動，今天上午於新港奉天宮前廣場舉辦，由新港奉天宮董事長何達煌主持。廟方表示，原有神轎逾百年，4年前請示四街祖媽後，委託鹿港細木作老師王肇楠承作。

董事長何達煌表示，四街祖媽原有乙頂近百年的老神轎，在歷經長年的金慶昌轎班會扛請老神轎繞境賜福，因此規劃將此悠久的老神轎成為傳世文物保存。

金慶昌轎班會會長謝博全2020年向四街祖媽祈求新造乙頂新神轎，以替換使用近百年的老神轎。四街祖媽以三聖筶，欽定鹿港細木作名門王漢松藝師第二代，彰化縣政府指定細木作技術保存者王肇楠老師承造。

王肇楠表示，他從未製作神轎，在領受恩旨後，協同胞兄彰化縣政府指定細木作技術保存者老師王肇鉌、王沛文、王維元共同承造，虔獻家學巧藝。以台灣檜木、門光尺法、手繪圖稿、榫卯、雕刻、檜木入茄苳、安金箔等技法悉心製作。

參考四街祖媽老神轎、五媽（太平媽）神轎樣式。以安金五指山、檜木入茄苳、重檐轎頂、琉璃寶燈、牌樓出栱、繡閣迴廊、龍鳳盤柱。並以金柳將軍、水闕仙班為隨駕護將。呈現四街祖媽甲辰金龍鑾轎，一脈相傳之新港在地悠久歷史典式與華麗威儀。

在歷經籌備1年，耗時4年打造，喜逢今年慶成。王肇楠建議新造神轎取名｢甲辰金龍鑾轎｣，向四街祖媽請示乞筶，獲得三聖筶同意奉為轎名。

嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎在2024最後1天剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎在2024最後1天剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮四街祖媽新神轎剪綵啟用。圖／新港奉天宮提供

新港奉天宮 神轎

延伸閱讀

嘉縣12學子技藝發光勇奪金手獎 縣府頒12萬獎助學金

嘉縣首屆厚德獎得主公布 翁岳生、林懷民、李家維獲獎

嘉縣7旬獨居婦陷愛情圈套遭詐財 警逮3嫌

嘉縣平林國小新建活動中心動土 斥資9340萬2026年完工

相關新聞

嘉縣新港奉天宮四街祖媽百年神轎退役 耗時4年｢甲辰金龍鑾轎｣啟用

嘉義新港奉天宮四街祖媽（又稱大媽）金慶昌轎班會神轎啟用典禮，暨祈福繞境活動，今天上午於新港奉天宮前廣場舉辦，由新港奉天宮...

維護行車安全 嘉縣府鐵腕拆除高速公路違規廣告物

為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依高速公路總局規定，代為拆除公路兩側7件違規樹立廣告物，有4件已自...

山海圳落日音樂會 台南青銀用彈唱送走2024最後一道夕陽

台灣山海圳國家綠道迎新年，台江綠道志工社群、台南社大台江分校村廟樂團吉他班親師生，今天下午齊聚內海之路起點四草湖畔，在2...

台南溪北兩燈節將開展 黃偉哲盼加強行銷

台南市政府舉辦2025月津港燈節、新營波光節將陸續登場，台南市長黃偉哲今天在市政會議中表示，希望這重要年節活動能加強國內...

黃偉哲嘉勉攔阻詐騙有功人員 肯定台南成效六都最佳

台南市長黃偉哲今天下午召開12月治安會報，表揚市警局第四分局偵破資深藝人譚艾珍遭詐騙等社會矚目案件，並肯定今年度金融業及...

高鐵特定區將興辦7千坪社宅 雲林縣府朝多元商城開發

為提升青年留鄉意願，打造居住正義環境，雲林縣府計畫以6億元向國有財產署申請價購虎尾高鐵特區約7000坪國有地，擬與優良廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。