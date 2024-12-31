嘉縣新港奉天宮四街祖媽百年神轎退役 耗時4年｢甲辰金龍鑾轎｣啟用

嘉義新港奉天宮四街祖媽（又稱大媽）金慶昌轎班會神轎啟用典禮，暨祈福繞境活動，今天上午於新港奉天宮前廣場舉辦，由新港奉天宮董事長何達煌主持。廟方表示，原有神轎逾百年，4年前請示四街祖媽後，委託鹿港細木作老師王肇楠承作。

董事長何達煌表示，四街祖媽原有乙頂近百年的老神轎，在歷經長年的金慶昌轎班會扛請老神轎繞境賜福，因此規劃將此悠久的老神轎成為傳世文物保存。

金慶昌轎班會會長謝博全2020年向四街祖媽祈求新造乙頂新神轎，以替換使用近百年的老神轎。四街祖媽以三聖筶，欽定鹿港細木作名門王漢松藝師第二代，彰化縣政府指定細木作技術保存者王肇楠老師承造。

王肇楠表示，他從未製作神轎，在領受恩旨後，協同胞兄彰化縣政府指定細木作技術保存者老師王肇鉌、王沛文、王維元共同承造，虔獻家學巧藝。以台灣檜木、門光尺法、手繪圖稿、榫卯、雕刻、檜木入茄苳、安金箔等技法悉心製作。

參考四街祖媽老神轎、五媽（太平媽）神轎樣式。以安金五指山、檜木入茄苳、重檐轎頂、琉璃寶燈、牌樓出栱、繡閣迴廊、龍鳳盤柱。並以金柳將軍、水闕仙班為隨駕護將。呈現四街祖媽甲辰金龍鑾轎，一脈相傳之新港在地悠久歷史典式與華麗威儀。