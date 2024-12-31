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維護行車安全 嘉縣府鐵腕拆除高速公路違廣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依法拆除高速公路兩側7件違規樹立廣告物。圖／嘉義縣政府提供
為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依法拆除高速公路兩側7件違規樹立廣告物。圖／嘉義縣政府提供

為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依高速公路總局規定，代為拆除公路兩側7件違規樹立廣告物，有4件已自行拆除，縣府強制拆除1件，明年將繼續執行剩餘2件；縣府表示，依建築法違規廣告最高可處20萬元罰鍰。

縣府表示，依據建築法規定，若未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦者得連續處罰，必要時得命其限期自行拆除。

縣府經濟發展處表示，經由政府強制拆除的違規物，將向業者追討拆除費用，若強制拆除後再次設立，將依法追究法律責任，高速公路兩側的違規廣告物已列為重點稽查及拆除對象，請業者切勿以身試法、因小失大，招致不必要的損失。

嘉義縣政府與高速公路總局將持續合作，確保沿線環境整潔和安，相關單位將定期檢查，採取違規物拆除行動。

為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依法拆除高速公路兩側7件違規樹立廣告物。圖／嘉義縣政府提供
為確保高速公路駕駛人行車安全、保持沿線景觀，嘉義縣政府依法拆除高速公路兩側7件違規樹立廣告物。圖／嘉義縣政府提供

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