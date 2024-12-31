山海圳落日音樂會 台南青銀用彈唱送走2024最後一道夕陽

台灣山海圳國家綠道迎新年，台江綠道志工社群、台南社大台江分校村廟樂團吉他班親師生，今天下午齊聚內海之路起點四草湖畔，在2024年的最後一天，以彈唱方式辦一場快閃的落日音樂會，青銀同樂，送走今年最後一道夕陽，留下美麗回憶。

台江分校表示，為倡議山海圳國家綠道遊學，陪伴更多台江流域親師生，一起走進台灣山海圳國家綠道，認識台灣多樣性生態及之化之美，2024年從年初到年中，有海個國小「小台江」親師生徒步完成聖山之路、原鄉之路的山海圳壯遊探索。

台江分校也開辦「山海圳國家綠道Foolow me」課程，帶領市民走讀山海圳及水圳國家綠道，歲末則有長安國小的烏山嶺水利古道的山野戶外教育課程，今天也是最後一梯次，完成山海圳國家綠道探索壯遊課程。

同時間，台江綠道志工社群、村廟樂團吉他班親師生也發起在2024歲末最後一天，以快閃方式，在黃昏時，大家齊聚內海之路0K起點，為自己辦一場別開生面的2024山海圳落日音樂會，相互祝福新年快樂。

有學生說，年輕時沒有想過自己活到快70歲，還可以和青年人一起彈吉他，在山海圳國家綠道起點彈唱送別今年最後的一道夕陽，刺激又有趣。