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台南溪北兩燈節將開展 黃偉哲盼加強行銷

中央社／ 台南31日電
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

台南市政府舉辦2025月津港燈節、新營波光節將陸續登場，台南市長黃偉哲今天在市政會議中表示，希望這重要年節活動能加強國內外行銷，讓更多民眾感到市府用心。

黃偉哲會中表示，月津港燈節自2010年首辦迄今已15年，參觀人潮眾多，是台南春節期間重要活動，去年首度舉辦的新營波光節，以光影藝術與自然生態打造藝文新亮點，更榮獲國際繆思設計金獎，迴響熱烈。

黃偉哲指出，今年波光節將承先啟後串接燈節及台灣國際蘭展，要求市府相關單位跨局處合作，研商如何延續往年口碑，強化國內外行銷，提升台南溪北（曾文溪以北）地區春季旅遊能見度。

黃偉哲說，月津港燈節及新營波光節都是溪北地區重要活動，加上在後壁區舉辦的國際蘭展，過年期間及春節後，將接連多項精彩活動展開，盼讓民眾感受開春就有好的開始。

台南市文化局資料指出，在鹽水區展出的月津港燈節將於1月18日正式開幕，展期持續至2月16日，共有66組作品，其中以「光的年輪」為主題，呈現月津港燈節15年能量，邀請過去15年間曾參與燈節的15組藝術家或團隊，創作25件作品，其中包含日本與韓國藝術家。

文化局指出，新營波光節展期自明年2月8日起至3月16日，共有37天，8大主題延續以光影藝術為核心，策展方向聚焦「城市社會、生活體驗、時代文化」，透過放大生活中微小細節，將日常觀察轉化為夜間藝術裝置，讓民眾在新營區天鵝湖公園體驗感知與光影交織藝術旅程。

月津港 黃偉哲

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