黃偉哲嘉勉攔阻詐騙有功人員 肯定台南成效六都最佳
台南市長黃偉哲今天下午召開12月治安會報，表揚市警局第四分局偵破資深藝人譚艾珍遭詐騙等社會矚目案件，並肯定今年度金融業及超商店員落實關懷，攔阻詐騙件數為六都最佳。
黃偉哲在會中表揚11月金融及超商成功阻詐有功194名人員，攔阻詐騙款項逾新台幣9490萬餘元，嘉勉行員及超商店員落實關懷提問，攔阻金額屢創新高，今年度攔阻詐騙總件數更是六都最佳。
會中並表揚第四分局線上偵破資深藝人譚艾珍遭假冒公務員詐騙案，以及第五分局偵破假冒公務員詐騙集團案，拘提6名嫌疑人到案，並起獲手機17支、現金30萬餘元等相關案件有功人員。
台南市警察局長林國清表示，113年台南市全年治安表現穩定，其中暴力犯罪破獲率逾95%，並查獲集團性詐欺147件1279人，查緝車手1363人，攔阻民眾遭詐騙2700件、金額約11億3336萬餘元，有效守護人民財產，淨化社會治安。
林國清指出，將持續運用科技提升治安效率，強化對暴力犯罪、毒品、詐騙等違法行為打擊力度，全力維護治安穩定。
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