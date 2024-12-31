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嘉義新港奉天宮四街祖媽新神轎啟用 百年舊轎保存傳世

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義新港奉天宮四街祖媽舊神轎歷史久遠將保存為傳世文物，廟方請傳統匠師王肇楠花3年多時間，用台灣檜木全新打造新轎，今天啟用儀式，新轎呈現舊轎歷史典式與華麗威儀。

新港奉天宮舉辦四街祖媽金慶昌轎班會神轎啟用典禮暨祈福繞境活動，奉天宮告訴中央社記者，四街祖媽原使用的神轎為清道光8年（西元1828年）建造，已近200年歷史，因此造新轎讓舊轎退休。

奉天宮說，考量老神轎屬珍貴文物，將申請文資認證和保存，在董事長何達煌建議下，2020年由多年來扛老神轎遶境的金慶昌轎班會會長謝博全向四街祖媽祈求新造1頂新神轎，以替換老神轎。擲筊獲媽祖同意，並指示找鹿港細木作名門王漢松藝師第2代、彰化縣政府指定細木作技術保存者王肇楠承造新神轎。

王肇楠說，他有深厚木作工藝基礎，卻不曾做過神轎，因媽祖指示義不容辭接下任務，詳細研究舊轎的架構、雕刻、人物等，與家人以台灣檜木為原料花3年多時間完成新轎。

奉天宮表示，新轎呈現四街祖媽甲辰金龍鑾轎，一脈相傳的在地悠久歷史典式與華麗威儀。

今年8月過世的前新港鄉埤子村長張世立，也是四街祖媽轎班會成員，在世時沒等到新轎啟用，家人帶著他的人形立牌到啟用儀式上與新轎合影，象徵村長在天之靈也見證新轎啟用。

文物 新港奉天宮 神轎

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