快訊

涉AB合約侵占蔡阿嘎千萬 蘿拉遭警強制執行…竟查獲喪屍煙彈

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

高鐵特定區將興辦7千坪社宅 雲林縣府朝多元商城開發

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心。記者蔡維斌／攝影

為提升青年留鄉意願，打造居住正義環境，雲林縣府計畫以6億元向國有財產署申請價購虎尾高鐵特區約7000坪國有地，擬與優良廠商合作開發社會住宅結合商城與會展中心，帶動多元發展，今天召開招商說明會議，盼引入優良廠商投資，會勘後廠商對高鐵特定區環境極表肯定。

縣府計畫處長李明岳表示，虎尾高鐵特定區因鄰近國道，交通四通八達，目前台大高齡醫學暨健康福祉中心、虎尾高鐵運動園區等重大建設，不論硬體投資或教育軟體建設，總投資額高達361億元，民間建案投資也逾百億，整體環境條件極佳。

李明岳指出，虎尾高鐵特定區發展快速，地產後市極被看好，縣府超前部署將斥資6億多元向國產署申請有償撥用特區內約7000坪國有地，該案也已獲議會支持通過，將來這塊完整的用地，除可開發社會住宅，更可打造商城、飯店、長照中心等，發展成為新興商城。

縣府今天下午在虎尾特定區召開招商討論會議，邀請在新北市青年社會住宅中和館的經營團隊日勝生集團前來會勘，雲林縣長張麗善也率縣府各局處首長，說明7000坪基地及週邊環境的優良條件。

縣長張麗善表示，日勝生集團在新北的中和館採促參模式（BOT），是全國首例，且開發營運模式相當成功，最近縣府曾組團前往取經，盼也能提出優越的環境條件，吸引該集團來雲林投資，興建社會住宅滿足青年居住需求並減輕負擔，提高留鄉意願，此時正是投資雲林的最佳時機。

日勝生集團總經理劉垚凱個人認為，高鐵站周邊目前整體開發現況，比他想像中還好，發展有所期待，整個區域的開發很像新竹的六家地區，很完善也具發展潛力，應足以吸引各產業來此考察、投資。

雲林縣近年積極開發社會住宅，目前中央已在斗六及虎尾興建兩案社宅，兩案預計可如期完工共計提供500多戶社宅。

雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天邀績優廠商舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在高鐵特定區申請有償撥用7千坪國有地，多元開發社會住宅並結合商城與會展中心，今天邀績優廠商舉辦招商討論會議。記者蔡維斌／攝影

社會住宅 雲林 高鐵

延伸閱讀

南市社宅「宜居康橋」預計120年完工

2025桃園跨年晚會及五月天演唱會今晚登場 交通管制一次看

高鐵延伸屏東遭批政治喊價 專家：不該是「既定政策」

高鐵左營站停車場外環道3月科技執法 違規車牌被抓包

相關新聞

高鐵特定區將興辦7千坪社宅 雲林縣府朝多元商城開發

為提升青年留鄉意願，打造居住正義環境，雲林縣府計畫以6億元向國有財產署申請價購虎尾高鐵特區約7000坪國有地，擬與優良廠...

韓國男星李俊昊來了！ 一襲黑色長大衣亮相台南

韓國演歌雙棲巨星李俊昊今晚將在2025台南好YOUNG跨年晚會演出，南市府比照昨天日本新一代女團@onefive接待，今...

黃偉哲嘉勉攔阻詐騙有功人員 肯定台南成效六都最佳

台南市長黃偉哲今天下午召開12月治安會報，表揚市警局第四分局偵破資深藝人譚艾珍遭詐騙等社會矚目案件，並肯定今年度金融業及...

年末劃下完美句點 南市府文化局長謝仕淵歸建成大

2024最後一天，台南市政府文化局長謝仕淵傳出即將卸任回歸成功大學任教，市長黃偉哲今也在市政會議中證實，並頒贈感謝紀念牌...

南市社宅「宜居康橋」預計120年完工

為滿足臺南市租屋者的需求，南市府採多元方式積極推動興辦社會住宅，位於永康區、鄰近永康市圖新總館的「宜居康橋」30日由臺南市長黃偉哲主持動土興建，預計於民國120年竣工，屆時將可提供445戶居住單元，是

嘉市元旦新制 加碼補助青年租屋等7項社福政策

明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健教育等福利政策上路，提高生育津貼每名新生兒3萬元、加碼補助青年租屋及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。