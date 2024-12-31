高鐵特定區將興辦7千坪社宅 雲林縣府朝多元商城開發

為提升青年留鄉意願，打造居住正義環境，雲林縣府計畫以6億元向國有財產署申請價購虎尾高鐵特區約7000坪國有地，擬與優良廠商合作開發社會住宅結合商城與會展中心，帶動多元發展，今天召開招商說明會議，盼引入優良廠商投資，會勘後廠商對高鐵特定區環境極表肯定。

縣府計畫處長李明岳表示，虎尾高鐵特定區因鄰近國道，交通四通八達，目前台大高齡醫學暨健康福祉中心、虎尾高鐵運動園區等重大建設，不論硬體投資或教育軟體建設，總投資額高達361億元，民間建案投資也逾百億，整體環境條件極佳。

李明岳指出，虎尾高鐵特定區發展快速，地產後市極被看好，縣府超前部署將斥資6億多元向國產署申請有償撥用特區內約7000坪國有地，該案也已獲議會支持通過，將來這塊完整的用地，除可開發社會住宅，更可打造商城、飯店、長照中心等，發展成為新興商城。

縣府今天下午在虎尾特定區召開招商討論會議，邀請在新北市青年社會住宅中和館的經營團隊日勝生集團前來會勘，雲林縣長張麗善也率縣府各局處首長，說明7000坪基地及週邊環境的優良條件。

縣長張麗善表示，日勝生集團在新北的中和館採促參模式（BOT），是全國首例，且開發營運模式相當成功，最近縣府曾組團前往取經，盼也能提出優越的環境條件，吸引該集團來雲林投資，興建社會住宅滿足青年居住需求並減輕負擔，提高留鄉意願，此時正是投資雲林的最佳時機。

日勝生集團總經理劉垚凱個人認為，高鐵站周邊目前整體開發現況，比他想像中還好，發展有所期待，整個區域的開發很像新竹的六家地區，很完善也具發展潛力，應足以吸引各產業來此考察、投資。