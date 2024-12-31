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台南梅嶺梅花估1月初盛開 花期持續到農曆年節

中央社／ 台南31日電

台南梅嶺風景區的梅花隨著近日幾波低溫逐漸綻放，當地民眾預估將於1月上旬盛開，花期可持續到農曆年節，加上梅峰古道也有洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，將是賞花的好去處。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文告訴中央社記者，目前高海拔處梅花綻放率已超過1成，伍龍步道部分路段更多，預估元旦後會逐漸盛開，美景可期。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，梅嶺梅花隨著低溫逐漸綻放，若天氣狀況適當，還有機會欣賞到半山腰上的雲海。風景區內4條步道伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，沿途都種有梅樹，遊客也可選擇至觀音寺及梅園餐廳、福來百年老梅園等地區賞梅。

林國華表示，目前梅峰古道洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，到梅嶺旅遊可見到多種花開，相當值得走一趟，還可順道前往附近體驗有美人湯之稱的龜丹溫泉。

林國華說，梅嶺也以在地特色美食聞名，建議遊客前往梅峰古道賞花後，銜接伍龍步道前往梅嶺品嘗薑黃料理及梅子入菜的好滋味，其他如山土雞料理、梅子創意料理、山產野菜、溪蝦溪魚、曾文水庫活魚筍殼魚等，皆深受老饕垂愛，用餐完還可採買脆梅、梅子酒、梅醋等伴手禮。

台南市警察局玉井分局因應花季遊客人潮、車流，已啟動「假日賞梅專案」，除加派人力協助疏導外，也會視實際情況進行必要的管制措施，以維持交通順暢，呼籲遊客注意配合。

創意料理 台南 風鈴木

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