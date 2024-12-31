黃偉哲：城市治理需多方溝通減少紛爭 盼往更好邁進
2024台南400也是台南市長黃偉哲就職6週年，他今天在國立台南大學講座表示，城市治理常會遇到許多立場不同聲音，市府努力溝通，減少紛爭，期盼未來往更好目標邁進。
黃偉哲今天在台南大學博雅教育講座分享「城市治理的挑戰與因應」，他指出，就任後致力於靈活運用有限預算，在交通、治水、動保政策、社會住宅、鐵路地下化及特色公園等建設交出成績。
對於2024年即將閉幕，黃偉哲表示，市府花費新台幣1500萬元舉辦6場親子活動及演唱會，以最少經費為耶誕跨年活動創造最高價值。
黃偉哲日前在麻豆區「曾文市政願景園區」主持市政會議，他說，兌現大曾文區願景承諾，展現市府區域均衡發展決心，同時活化轉型大學退場後校舍，節省新建廳舍鉅額公帑。
至於流浪犬議題，黃偉哲表示，農業部調查全國流浪犬數量逐年下降，但仍非常棘手，包括流浪犬追逐人車導致受傷、環境衛生問題或傷害其他野生動物等。
黃偉哲說，全台採取「零安樂」政策，動保處也捕抓浪犬結紮剪耳回置，卻比不上沒公德心民眾棄置犬隻繁衍速度，加上部分人士餵養，讓來不及結紮犬貓持續繁殖，追車、咬人狀況無法改善。
因此，南市府興建仁德毛孩森活村、學甲多功能教育園區，優先收容當地流浪犬，降低衝突，且推廣「府城傳家警衛犬」，訓練狗兒成為畜牧場、魚塭、果園農場、工廠等行業工作犬。
台南科技業近年持續成長，黃偉哲表示，台南擁有科技園區及眾多科技企業，吸引大量投資和人才，5G、人工智能、綠能等多方領域擴展，未來將繼續推動升級發展。
黃偉哲說，台南導入新科技路聯網、AI影像辨識、智慧號誌，依車流調控紅綠燈時間，在尖峰時刻保持綠燈連鎖，提供舊城區、交流道、運輸走廊動態路網不同路線行車時間。
目前台南興建13座立體停車場，未來將提供3859個汽車及2235個機車停車位；小黃公車42條路線遍及27個行政區，且整合大台南公車路網，引進智慧等車系統，讓交通更便利。
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