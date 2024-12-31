年末劃下完美句點 南市府文化局長謝仕淵歸建成大

2024最後一天，台南市政府文化局長謝仕淵傳出即將卸任回歸成功大學任教，市長黃偉哲今也在市政會議中證實，並頒贈感謝紀念牌，肯定謝仕淵在借調這1年多來，籌辦許多文化活動，為台南留下美好的回憶。

黃偉哲表示，謝仕淵自2023年4月從成大歷史系借調至市府文化局，借重其專長籌辦2024台南400全年度系列文化活動，包含台灣燈會在台南、2024台灣文博會與2024台灣設計展等，活動都相當成功，因此祝福謝仕淵回到學校後平安順心，未來也繼續為台南努力。

文化局表示，謝仕淵任內推動包含南市立博物館、熱蘭遮博物館與台南研究資料館等揭牌成立，透過豐富內容，不僅向全國、全世界介紹台南，也讓更多人認識連結安平至府城的雙城文化歷史軸帶，重現台南文化軸帶風華。