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韓國男星李俊昊來了！ 一襲黑色長大衣亮相台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
韓國演歌雙棲巨星李俊昊今晚將在2025台南好YOUNG跨年晚會演出，南市府比照昨天日本新一代女團@onefive接待，今下午也先舉辦李俊昊見面會。記者萬于甄／攝影
韓國演歌雙棲巨星李俊昊今晚將在2025台南好YOUNG跨年晚會演出，南市府比照昨天日本新一代女團@onefive接待，今下午也先舉辦李俊昊見面會。記者萬于甄／攝影

韓國演歌雙棲巨星李俊昊今晚將在2025台南好YOUNG跨年晚會演出，南市府比照昨天日本新一代女團@onefive接待，今下午也先舉辦李俊昊見面會，不過，近期因韓國空難事故，全國正在哀悼期間，李俊昊則以一襲黑色長大衣的穩重帥氣樣貌現身。

市長黃偉哲表示，今天不僅是2024的最後一天，也是台南400里程碑的最後一天，很榮幸邀請韓國男神李俊昊到台南跨年，為觀眾帶來精彩的表演，相信這次演出不僅吸引全台粉絲，還有許多來自海外的歌迷專程前來，「台南好YOUNG」也已成功建立起品牌。

李俊昊表示，這是首次到台南，也是第1次在海外跨年晚會演出，看見粉絲都很熱情的歡迎，自己也感到相當開心，很期待向更多的觀眾朋友展現自己的舞台表演。他提到，在工作方面，目前有幾齣戲劇正在拍攝，新的一年相信將陸續上映、上檔與大家見面。

李俊昊說，未來也希望能以不同的方式，再來到台南與粉絲相見，更希望2025年大家都能健康平安，一起度過幸福的一年。南市府在見面會上則準備豐富的台南農特產品，其中，讓李俊昊最有興趣的就是古早味番茄盤及沾醬，直呼「一定會嘗試一下！」。

南市府在見面會上則準備豐富的台南農特產品，其中，讓李俊昊最有興趣的就是古早味番茄盤及沾醬，直呼「一定會嘗試一下！」。記者萬于甄／攝影
南市府在見面會上則準備豐富的台南農特產品，其中，讓李俊昊最有興趣的就是古早味番茄盤及沾醬，直呼「一定會嘗試一下！」。記者萬于甄／攝影

俊昊 台南 跨年晚會

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