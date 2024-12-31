南市社宅「宜居康橋」預計120年完工

為滿足臺南市租屋者的需求，南市府採多元方式積極推動興辦社會住宅，位於永康區、鄰近永康市圖新總館的「宜居康橋」30日由臺南市長黃偉哲主持動土興建，預計於民國120年竣工，屆時將可提供445戶居住單元，是當前市府興辦的社宅戶數最多的案場，市議員李鎮國、黃肇輝、林燕祝、陳秋萍等也到場觀禮。

黃偉哲市長表示，永康區東橋是未來臺南都市發展的重中之重，目前臺南市社宅含規劃及興建中的總戶數為11,170戶，而其中施工中社宅為13處，加上「宜居康橋」開工，讓施工中的社宅增至14處，施工中總戶數6,569戶。期許「宜居康橋」能提供創業的青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。

黃偉哲市長強調，社會住宅是追求居住正義的重要工具之一，透過社會住宅讓社會新鮮人或尚未買房的人，能用低於市場行情的價格，租到位置相對好的住宅，擁有暫時的棲身之所。同時，社宅租賃期原則上以6年為限，也希望這6年低廉的租金，能幫助民眾快速累積自身的財富，減少居住負擔。另外，臺灣目前雖有少子化問題，但臺南市的人口數相對穩定，期望社會住宅的供應增加之後，對平抑房價能有一些助益，也希望日後民眾進住社宅，亦能從中得到更多居住上的便利。

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