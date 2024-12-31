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嘉市元旦新制 加碼補助青年租屋等7項社福政策

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健等福利補助方案上路。圖／嘉市府提供
明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健等福利補助方案上路。圖／嘉市府提供

明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健教育等福利政策上路，提高生育津貼每名新生兒3萬元、加碼補助青年租屋及求職加薪等7項社福政策，以及「班班喝鮮奶對象擴及到國中」等教育新政策，讓市民「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」。

市府說，元旦上路政策，協助已婚夫妻孕前評估生育風險，已婚男女設籍嘉市滿6個月以上，可申請孕前健康檢查補助，男生補助3項檢查590元、女性7項檢查1973元。

到宅坐月子服務使用時間，由「產婦產後1個月內」放寬為「自新生兒出生日起60天內」均可使用。擴大口服輪狀病毒疫苗，設籍嘉市出生6個月以下嬰幼兒，可在合約醫療院所免費接種口服輪狀病毒疫苗。

元旦起加碼青年租屋補助，符合設籍租屋嘉市18至45歲青年，以及中央300億元擴大租金補貼核定戶資格，每月房租加碼補助500元。「青年求職加薪補助」，月薪基本工資以上、4萬元以下，18至29歲青年獎勵，每月發給3000元，最高發12個月。

另對設籍嘉市領有中度以上第一類、視障、肢障或多重障礙身心障礙證明者，提供每月4趟計程車接送服務 (乘車券每張面額70元，每月最高補助280元)；補助身心障礙者參加汽車駕駛訓練考照，依參加職業汽車駕駛訓練考照課程費用補助，最高補助7千元。提供身心障礙者參加國家考試補助，設籍嘉市4個月以上符合資格，報名參加合法補習班開設國家考試補習課程，最高補助提高到2萬元。

市府編預算明年2月起將班班喝鮮乳政策，擴及公立國中。推動數位學習明年成立智慧教育中心，推廣人工智慧研習，結合平板電腦，提高師生人工智慧素養 (AQ)。明年4項健康補助方案詳細資訊，請上衛生局、社會處官網，或洽電衛生局（05）2338066 、社會處（05）2254321。

明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健等福利補助方案上路，提高生育津貼每名新生兒3萬元。圖／嘉市府提供
明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健等福利補助方案上路，提高生育津貼每名新生兒3萬元。圖／嘉市府提供
明天迎接2025新年，元旦起嘉市多項婦幼青年衛生保健等福利補助方案上路，提高生育津貼每名新生兒3萬元。圖／嘉市府提供
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元旦 衛生局 青年

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