5大環保新制元旦上路 南市電動車補助列淹水災損戶

明天元旦起南市全面推動多項環保新制，涵蓋觀光旅宿業、碳費徵收、排氣管改裝認證、露營場污水處理等；市民專屬的電動機車補助不僅升級更加碼，也新增淹水災損戶、電換電專案，其中電動機車補助加碼不再限制一生一次。

環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範未來觀光旅館、旅館、民宿與露營地等，不得主動提供容量小於180毫升的液態盥洗與個人衛生用品，更不得於營業場所內陳列梳子、牙刷或刮鬍刀等個人衛生用品。南市環保局表示，今年起即輔導並普查800多家旅宿業者，1月1日起新制上路即著手稽查，確保業者都能配合政策。

環境部公告的「碳費徵收費率」也要在明天生效，南市約有61家企業需繳納碳費，企業需在2026年5月申報繳納2025年的排放碳費。一般費率為每公噸300元，若業者於明年6月30日前提出自主減量計畫，費率可能降至每公噸100元或50元。

為維護環境安寧，明天起機車排氣管改裝列入定期檢驗項目，未使用認證排氣管，將處900至1800元，若噪音檢測不合格，依噪音管制法可再加罰1800至3600元，合計最高可罰5400元。

因應露營風氣興盛，為避免業者將未經處理的廢水排出造成汙染，環境部公告「禁止足使水汙染行為」，約束露營場必須依水汙法收集汙水、設置處理設施，處理後的排放水質也應符合放流水標準，違者最高可罰300萬元。

南市環保局今天也宣布新年度老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案，不僅擴大補助對象及金額，最高補助3萬4500元，並首創全國新增物流業者與淹水災損戶，放寬一生一次限制，「電換電」也享好康。另，購買二手電動機車、外縣市移居南市或求學與就業者，最高可1年的月租費補助。

環保局長許仁澤說， 2025年度補助方案更加多元，除延續2024年廣受好評的青年專案（18至30歲）、幼幼專案2.0（12歲以下兒童）、偏遠地區及中低收入戶專案， 也首度對使用5年以上的電動二輪車汰換新車提供補助。

環保局提醒，民眾需先於環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請補助，車籍縣市務必填選「台南市」，以免影響後續補助申請權益。環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台：https://urlc.net/MtX1，南市汰舊換新電動機車補助網：https://lowpoll2.easylife.net.tw/