嘉市產官學跨域陪跑青年運動員上路 陪青年探索成長啟發未來

嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，幫助高中生運動員突破生涯限制，走出運動場，發現更多的可能性。市長黃敏惠昨天在嘉義高中頒發學員結業證書，與運動員交流。

運動員追求成績同時，往往忽略生涯規劃，面對成績未持續突破，轉型職涯困難等問題，讓運動員陷入迷茫，為此，市府推出陪跑計畫，邀中華民國運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺透過「自我覺察」、「職涯解碼」與「目標設定」三大主軸工作坊，加上城市走讀與職場參訪兩大體驗式學習，讓運動員探索方向，提供培力實踐機會。

校外實地體驗是計畫亮點，透過夜間的二通圈導覽，學生感受嘉義街道故事與本土文化，提升觀察力與團隊合作能力，讓他們對嘉義認同連結，為拓展高中運動員職涯視野，培養多元能力，學生們分組深入多元職場。

活動邀請消防局第二大隊後湖消防分隊、昇億水電材料公司、鈺通大飯店、TOYOTA嘉義營業所、白水設計及嘉基醫院等，為學生提供探訪場域，接觸專業技能與職場文化，激發運動以外興趣與潛能。

昇億水電材料公司董事長黃彥富說，接待學生體驗職場，讓他們了解水電產業真實面貌，啟發年輕人看到產業潛力與價值。嘉中校長陳元泰表示，籃球隊與桌球隊孩子除優秀體育表現，也需要在人生賽道找到自我價值，這項計畫提供多元學習機會，讓他們探索自己，接觸各種職業選擇，迎接不同的可能性。