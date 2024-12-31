快訊

離婚快樂！裘莉、小布惡鬥8年停戰 2025年正式恢單

涉貪汙洗錢等3罪遭判12年半 林姿妙喊冤：司法已被政治綁架

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

嘉市產官學跨域陪跑青年運動員上路 陪青年探索成長啟發未來

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供

嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，幫助高中生運動員突破生涯限制，走出運動場，發現更多的可能性。市長黃敏惠昨天在嘉義高中頒發學員結業證書，與運動員交流。

運動員追求成績同時，往往忽略生涯規劃，面對成績未持續突破，轉型職涯困難等問題，讓運動員陷入迷茫，為此，市府推出陪跑計畫，邀中華民國運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺透過「自我覺察」、「職涯解碼」與「目標設定」三大主軸工作坊，加上城市走讀與職場參訪兩大體驗式學習，讓運動員探索方向，提供培力實踐機會。

校外實地體驗是計畫亮點，透過夜間的二通圈導覽，學生感受嘉義街道故事與本土文化，提升觀察力與團隊合作能力，讓他們對嘉義認同連結，為拓展高中運動員職涯視野，培養多元能力，學生們分組深入多元職場。

活動邀請消防局第二大隊後湖消防分隊、昇億水電材料公司、鈺通大飯店、TOYOTA嘉義營業所、白水設計及嘉基醫院等，為學生提供探訪場域，接觸專業技能與職場文化，激發運動以外興趣與潛能。

昇億水電材料公司董事長黃彥富說，接待學生體驗職場，讓他們了解水電產業真實面貌，啟發年輕人看到產業潛力與價值。嘉中校長陳元泰表示，籃球隊與桌球隊孩子除優秀體育表現，也需要在人生賽道找到自我價值，這項計畫提供多元學習機會，讓他們探索自己，接觸各種職業選擇，迎接不同的可能性。

黃敏惠說，嘉市是雲嘉嘉南教育創新引擎，針對運動員生涯短暫、訓練環境封閉議題，運用新思維提新解方，引領產業生活圈注重區域教育。運動員生涯陪跑計畫也十大旗艦政策「青世代磁吸」及「教育新世代」重要的一步，陪青年在人生道路跑出自己的精彩。

嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，市長黃敏惠頒發學員結業證書，與運動員交流。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，市長黃敏惠頒發學員結業證書，與運動員交流。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路。圖／嘉市府提供

嘉義 職場 運動

延伸閱讀

嘉義市跨年晚會6小時不斷電演唱 脆樂團怪物星人壓軸演出

嘉義市重劃區已分配好？黃敏惠駁斥：一定公開標售

封閉497天新生路今通車 疏解嘉市交通串聯「信義區」

今年縣市幸福指數獲第2！黃敏惠施政6周年謝市民 盼「再造」永續嘉義市

相關新聞

5大環保新制元旦上路 南市電動車補助列淹水災損戶

明天元旦起南市全面推動多項環保新制，涵蓋觀光旅宿業、碳費徵收、排氣管改裝認證、露營場污水處理等；市民專屬的電動機車補助不...

嘉市產官學跨域陪跑青年運動員上路 陪青年探索成長啟發未來

嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，幫助高中生運動員突破生涯限制，走...

影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」

中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製...

國土計畫分區功能圖剩3縣市未繳 雲林縣今天下午交卷

國土計畫法明年5月上路，被中央點名最後國土計畫功能分區圖尚未上交的3縣市之一雲林縣，今天召開最後一次修正案成果記者會，說...

台南永康全民運動館動土 標榜打造多功能全齡運動新地標

預算2億元興建的永康區全民運動館、優化永康運動公園與戶外景觀共融遊戲場今天動土典禮，預計後年完工。運動館總樓地板面積28...

台南捷運藍線延伸線環評公開會 民眾關心交通黑暗期

台南市進度第2快的捷運路網藍線延伸線，昨晚在仁德區舉辦第1場環境影響評估作業公開會，由交通局向市民說明環評內容，現場也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。