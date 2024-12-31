嘉市產官學跨域陪跑青年運動員上路 陪青年探索成長啟發未來
嘉義市府首次推出專為在學運動員量身打造，生涯探索與規畫的平台「運動員生涯陪跑計畫」上路，幫助高中生運動員突破生涯限制，走出運動場，發現更多的可能性。市長黃敏惠昨天在嘉義高中頒發學員結業證書，與運動員交流。
運動員追求成績同時，往往忽略生涯規劃，面對成績未持續突破，轉型職涯困難等問題，讓運動員陷入迷茫，為此，市府推出陪跑計畫，邀中華民國運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺透過「自我覺察」、「職涯解碼」與「目標設定」三大主軸工作坊，加上城市走讀與職場參訪兩大體驗式學習，讓運動員探索方向，提供培力實踐機會。
校外實地體驗是計畫亮點，透過夜間的二通圈導覽，學生感受嘉義街道故事與本土文化，提升觀察力與團隊合作能力，讓他們對嘉義認同連結，為拓展高中運動員職涯視野，培養多元能力，學生們分組深入多元職場。
活動邀請消防局第二大隊後湖消防分隊、昇億水電材料公司、鈺通大飯店、TOYOTA嘉義營業所、白水設計及嘉基醫院等，為學生提供探訪場域，接觸專業技能與職場文化，激發運動以外興趣與潛能。
昇億水電材料公司董事長黃彥富說，接待學生體驗職場，讓他們了解水電產業真實面貌，啟發年輕人看到產業潛力與價值。嘉中校長陳元泰表示，籃球隊與桌球隊孩子除優秀體育表現，也需要在人生賽道找到自我價值，這項計畫提供多元學習機會，讓他們探索自己，接觸各種職業選擇，迎接不同的可能性。
黃敏惠說，嘉市是雲嘉嘉南教育創新引擎，針對運動員生涯短暫、訓練環境封閉議題，運用新思維提新解方，引領產業生活圈注重區域教育。運動員生涯陪跑計畫也十大旗艦政策「青世代磁吸」及「教育新世代」重要的一步，陪青年在人生道路跑出自己的精彩。
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