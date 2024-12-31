阿里山日出印象音樂會迎曙光 警方籲勿疲勞駕駛

「2025年阿里山日出印象音樂會」明天清晨在阿里山國家森林遊樂區舉辦，警方在阿里山公路沿線交管，呼籲參加日出活動後稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響安全。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，預估明天將有大量人車參與阿里山日出印象音樂會，提醒民眾配合警方在台18線（阿里山公路）的疏導措施。

警方說，明天小型車請行駛過台18線88.2公里園區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，林業署嘉義分署於上午3時至下午6時，在此規劃免費接駁車搭至阿里山遊樂區入口。

另外，遊覽車等大型車輛在大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市方向的路旁停車位。機車不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市方向，再步行至入口處購票入園。

警方表示，為紓解下山車潮，明天上午8時至下午2時將在台18線39.4K管制上山車輛進入嘉130線，僅提供下山的車輛於台18線56.7公里處進入單向通行。

此外，為避免台18線頂六段車流量大造成壅塞，前往嘉義市區及國道3號北上的返程遊客，可改道行駛台3線（隆興十字路口）轉159甲線或159線，以避開易壅塞路段，節省交通時間。

警方呼籲，車輛請於上山前，在平地加滿油，並檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，避免發生意外。