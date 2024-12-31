快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影

中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍長期贊助支持協會，今天28名學生導製麵場參觀、體驗傳統日曬手作關廟麵製作過程。明天下午兩點他們將到嘉義港坪公園演出，歡迎到場觀賞。

學生今天由協會主任李文忠、心易法師與志工率領到台南關廟，感謝楊欽龍邀請28位院童及隨行工作人員，安排體驗製作馳名的台南「日曬手作關廟麵」，提供孩子們溫馨交流的機會。離去前小朋友為招待他們的楊欽龍一家人與志工獻唱台語歌曲「感謝你的愛」，現場氣氛熱鬧溫馨。

楊欽龍表示，希望讓非洲友邦朋友們從原料麵粉、攪拌、壓延、醒麵、摺麵、晒麵、與包裝，體驗台南人發揮古人智慧，善用自然資源，在炎炎日頭下製麵曬麵，辛苦的過程卻能收穫充滿陽光味道與微微麥香的麵條，這是機械烘乾吃不到的天然口感。

李文忠表示，從2004年非洲馬拉威布蘭岱阿彌陀佛關懷中心啟用，到今年已滿20年，已在納米比亞、賴索托、馬達加斯加等六國成立七個院區。今年邀請史瓦帝尼28位院童到台灣北中南各地演出，明天嘉義港坪公園，1月4日在台南成大光復廳、下午兩點半演出，請大家一起來為這群來自非洲的孩子們加油鼓勵。

非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵，獻唱「感謝你的愛」。記者周宗禎／攝影
非洲孩童到台南關廟體驗手作日曬關廟麵，獻唱「感謝你的愛」。記者周宗禎／攝影

台南 李文忠 非洲

延伸閱讀

陳謙文默養孩子11年 扮植物人大聲喊媽衝奇蹟

復興崗新書發表 李文忠：政戰仍有存在價值

軍校新設民主學分 李文忠：更奠定軍人效忠國家與憲法

川普來了 李文忠：我大幅增加國防預算符合國家利益

相關新聞

影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」

中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製...

國土計畫分區功能圖剩3縣市未繳 雲林縣今天下午交卷

國土計畫法明年5月上路，被中央點名最後國土計畫功能分區圖尚未上交的3縣市之一雲林縣，今天召開最後一次修正案成果記者會，說...

台南永康全民運動館動土 標榜打造多功能全齡運動新地標

預算2億元興建的永康區全民運動館、優化永康運動公園與戶外景觀共融遊戲場今天動土典禮，預計後年完工。運動館總樓地板面積28...

台南捷運藍線延伸線環評公開會 民眾關心交通黑暗期

台南市進度第2快的捷運路網藍線延伸線，昨晚在仁德區舉辦第1場環境影響評估作業公開會，由交通局向市民說明環評內容，現場也有...

跨年尾牙流感傳染風險增加 南市元旦疫苗接種不休假

隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，台南市截至本月28日，新冠併發重症達15...

2025台南好young跨年晚會今晚登場 警犬出動顧維安

2025台南好Young跨年晚會倒數計時，今晚間6點起在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容豐富，除邀請韓國男神李俊昊、搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。