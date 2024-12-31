影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」

中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍長期贊助支持協會，今天28名學生導製麵場參觀、體驗傳統日曬手作關廟麵製作過程。明天下午兩點他們將到嘉義港坪公園演出，歡迎到場觀賞。

學生今天由協會主任李文忠、心易法師與志工率領到台南關廟，感謝楊欽龍邀請28位院童及隨行工作人員，安排體驗製作馳名的台南「日曬手作關廟麵」，提供孩子們溫馨交流的機會。離去前小朋友為招待他們的楊欽龍一家人與志工獻唱台語歌曲「感謝你的愛」，現場氣氛熱鬧溫馨。

楊欽龍表示，希望讓非洲友邦朋友們從原料麵粉、攪拌、壓延、醒麵、摺麵、晒麵、與包裝，體驗台南人發揮古人智慧，善用自然資源，在炎炎日頭下製麵曬麵，辛苦的過程卻能收穫充滿陽光味道與微微麥香的麵條，這是機械烘乾吃不到的天然口感。