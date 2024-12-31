影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」
中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製麵場負責人楊欽龍長期贊助支持協會，今天28名學生導製麵場參觀、體驗傳統日曬手作關廟麵製作過程。明天下午兩點他們將到嘉義港坪公園演出，歡迎到場觀賞。
學生今天由協會主任李文忠、心易法師與志工率領到台南關廟，感謝楊欽龍邀請28位院童及隨行工作人員，安排體驗製作馳名的台南「日曬手作關廟麵」，提供孩子們溫馨交流的機會。離去前小朋友為招待他們的楊欽龍一家人與志工獻唱台語歌曲「感謝你的愛」，現場氣氛熱鬧溫馨。
楊欽龍表示，希望讓非洲友邦朋友們從原料麵粉、攪拌、壓延、醒麵、摺麵、晒麵、與包裝，體驗台南人發揮古人智慧，善用自然資源，在炎炎日頭下製麵曬麵，辛苦的過程卻能收穫充滿陽光味道與微微麥香的麵條，這是機械烘乾吃不到的天然口感。
李文忠表示，從2004年非洲馬拉威布蘭岱阿彌陀佛關懷中心啟用，到今年已滿20年，已在納米比亞、賴索托、馬達加斯加等六國成立七個院區。今年邀請史瓦帝尼28位院童到台灣北中南各地演出，明天嘉義港坪公園，1月4日在台南成大光復廳、下午兩點半演出，請大家一起來為這群來自非洲的孩子們加油鼓勵。
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