國土計畫分區功能圖剩3縣市未繳 雲林縣今天下午交卷

國土計畫法明年5月上路，被中央點名最後國土計畫功能分區圖尚未上交的3縣市之一雲林縣，今天召開最後一次修正案成果記者會，說明農1及農2大幅修正情況，今天下午將送內政部審議，縣長張麗善仍強調納入農業權，以符合土地公平正義。

國土計畫法明年5月即將上路，到昨天為止全國只剩雲林、桃園、南投3縣市尚未上繳功能分區圖，雲林縣府今天邀集多位鄉鎮長、農會總幹事及議會國土計畫召集人李明哲等人，舉辦國土功能分區圖（國土三階）劃設成果記者會，由城鄉發展處長林長造說明修正前後的差異。

林長造表示，為保障農民權益，考量雲林農地條件、未來鄉村地區、都市地區及產業發展的需求，新增4大劃設調整原則，包括不符優良農業生產環境、市鎮計畫範圍內鄉村區、位於都市計畫範圍內農業區、新增產業發展預定用地。

林長造說，經調整後，農業發展地區第1類（農1）從原本60839公頃降為1萬4293公頃，減少約4萬6546公頃，而農業發展地區第2類（農2）則增為7萬2671公頃，共增加約4萬6030公頃，農業發展地區第4類（農4）、城鄉發展地區第2類之1（城2-1）的面積也有調整，為未來都市計畫發展預作準備，能有彈性調整，此外原有國保1、2約600多公頃則劃為農5。

農業處長魏勝德強調，調整過程中並非只有農1轉農2，考量養殖漁業生產區、農業經營專區及有機促進區為有明確投入農業施政資源的地區，且後續需農業資源挹注可能性較大，上述區域重新調整回農1，確保農業永續發展。