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台南永康全民運動館動土 標榜打造多功能全齡運動新地標

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康全民運動館動土，標榜打造多功能全齡運動新地標。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，標榜打造多功能全齡運動新地標。記者周宗禎／攝影

預算2億元興建的永康區全民運動館、優化永康運動公園與戶外景觀共融遊戲場今天動土典禮，預計後年完工。運動館總樓地板面積2860.69平方公尺，地上2層設置韻律多功能教室、體適能中心，可供多項運動使用，戶外廣場共融式遊戲場主打全面多功能運動園區。

永康全民運動中心位於忠孝路「忠孝運動公園」、二王重劃區內，整合既有棒壘球場，戶外景觀結合共融遊戲場要達到「全齡運動目標」，配合重劃區整體分區設置改善既有公園環境，預期未來周遭市區整體生活環境將大大提升。

體育局表示，台南市全民運動館安南區及新營區施工中，仁德區及南科預計明年動工，全市5座運動館不僅是運動愛好者的最佳場所，也是社區活動、比賽與文化交流重要據點，提供市民便利性佳、可及性高、優質且安全的運動休閒空間，預期將帶來更多的社會福利和經濟效益。

市長黃偉哲表示，永康區人口眾多，經過市府努力積極爭取，在2024年的最後一天，終於迎來永康全民運動館設立，推展全民運動也是市府政策目標，雖然中央資源有限，仍排除萬難，運用市預算自籌2億元，在永康設立運動館。

黃偉哲表示，永康體育公園除建造全民運動館，也要同步優化公園，讓戶外設施與室內設施一樣好。他期待永康全民運動館能盡快完工，提供市民優質平價的運動中心，讓民眾多一個休閒運動好去處。

體育局長陳良乾指出，運動館設無障礙設施、性別友善浴廁，戶外廣場規畫共融式遊戲場，全面且多功能的運動園區提供市民嶄新運動空間，促進健康生活普及，營造舒適宜人的運動氛圍。

今天動土典禮，永康區長李皇興、市議員陳秋萍、林燕祝、黄肇輝、李鎮國、朱正軒、陳怡珍及沈震東到場一同祈祝工程順利。

台南永康全民運動館動土，位在在現有運動公園內。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，位在在現有運動公園內。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，標榜打造多功能全齡運動新地標。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，標榜打造多功能全齡運動新地標。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，圖為預想合成完工後畫面。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，圖為預想合成完工後畫面。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，位在在現有運動公園內。記者周宗禎／攝影
台南永康全民運動館動土，位在在現有運動公園內。記者周宗禎／攝影

運動 重劃區 體育

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