台南捷運藍線延伸線環評公開會 民眾關心交通黑暗期

台南市進度第2快的捷運路網藍線延伸線，昨晚在仁德區舉辦第1場環境影響評估作業公開會，由交通局向市民說明環評內容，現場也有不少民眾提出意見，大部分最關心及憂心的議題仍是施工交通黑暗期，交通局也初步回應，將參考其他各都經驗採分段施工。

台南捷運第1期藍線延伸線與藍線相同，採高架單軌系統，全線長度約15.19公里，共設置15座車站及1座機廠，銜接第1期藍線，服務範圍從市區擴展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城，今年8月可行性研究已獲交通部原則審查通過，是台南進度第2快的捷運路網。

交通局表示，第1期藍線延伸線環境影響說明書本月20日已在環境部環評開發案論壇刊登，昨則舉辦第1場次的公開會議，與市民面對面溝通政策及交換意見，而民眾相關意見也會納入環境影響說明書內，並審慎評估處理。

對於捷運興建施工期，大部分民眾最關心的不外乎是交通黑暗期及改善措施、完工後道路縮減對車流影響程度、高架系統對景觀視覺衝擊、施工及營運期噪音振動干擾及處置方式等，交通局也在現場初步回應處理原則及作法。

交通局表示，未來進入工程階段時，將會參考其他各都經驗採分段施工，以每段1工區為原則方式，要求施工單位必須提出嚴謹的交通維持計畫與替代行車動線，將對周遭交通影響降至最低，並重新整體檢討完工後的車道布設，維持現有車道數、留設足夠人行道等。

此外，捷運系統也會透過量體輕化及綠化設計，優化視覺景觀並與周邊環境結合，針對噪音振動防制部分，將設置監測點並滾動式調整減輕相關措施。