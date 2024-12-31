台南永康全民運動館動土 預計115年完工
台南市政府規劃於永康區忠孝運動公園興建全民運動館，今天舉行動土典禮，預計民國115年完工，將新建地上2層空間建物，並整合現有棒壘球場等設施，成為多功能運動園區。
台南市長黃偉哲在動土典禮致詞表示，永康區居住人口眾多，推展全民運動是市府政策目標，雖然政府資源有限，仍排除萬難運用市府預算自籌新台幣2億元，在永康地區設立全民運動館。
黃偉哲表示，永康全民運動館位於忠孝運動公園，除建造全民運動館，也要同步優化運動公園，讓戶外設施與室內設施一樣好，期待永康全民運動館能盡快完工，提供市民朋友優質、平價運動中心，讓民眾多一個休閒運動好去處。
台南市政府體育局長陳良乾指出，永康區全民運動館興建總樓地板面積約2860.69平方公尺，規劃地上2層空間，設置韻律教室（多功能教室）、體適能中心、可作為羽球、籃球使用的綜合球場等多項運動空間。
陳良乾指出，戶外廣場規劃共融式遊戲場，整合既有棒壘球場，建立全面且多功能運動園區，將提供市民嶄新運動空間。
台南市體育局提供資料指出，台南市各地全民運動館計畫陸續推動，安南區及新營區施工中，仁德區及南科預計於114年動工，不僅將是運動愛好者最佳場所，也是社區活動、比賽與文化交流重要據點。
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