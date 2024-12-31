快訊

只送不賣！紫南宮元旦發蛇年錢母卡位戰 現場已破2千人如露營場

被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如氣炸喊告還原真相

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

台南永康全民運動館動土 預計115年完工

中央社／ 台南31日電

台南市政府規劃於永康區忠孝運動公園興建全民運動館，今天舉行動土典禮，預計民國115年完工，將新建地上2層空間建物，並整合現有棒壘球場等設施，成為多功能運動園區。

台南市長黃偉哲在動土典禮致詞表示，永康區居住人口眾多，推展全民運動是市府政策目標，雖然政府資源有限，仍排除萬難運用市府預算自籌新台幣2億元，在永康地區設立全民運動館。

黃偉哲表示，永康全民運動館位於忠孝運動公園，除建造全民運動館，也要同步優化運動公園，讓戶外設施與室內設施一樣好，期待永康全民運動館能盡快完工，提供市民朋友優質、平價運動中心，讓民眾多一個休閒運動好去處。

台南市政府體育局長陳良乾指出，永康區全民運動館興建總樓地板面積約2860.69平方公尺，規劃地上2層空間，設置韻律教室（多功能教室）、體適能中心、可作為羽球、籃球使用的綜合球場等多項運動空間。

陳良乾指出，戶外廣場規劃共融式遊戲場，整合既有棒壘球場，建立全面且多功能運動園區，將提供市民嶄新運動空間。

台南市體育局提供資料指出，台南市各地全民運動館計畫陸續推動，安南區及新營區施工中，仁德區及南科預計於114年動工，不僅將是運動愛好者最佳場所，也是社區活動、比賽與文化交流重要據點。

運動 黃偉哲

延伸閱讀

日本女團@onefive跨年演出 許願吃一輪台南美食

「台南好young」跨年晚會明登場 粉絲今搭帳篷卡位

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

相關新聞

影／28非洲孩童體驗手作日 曬關廟麵獻唱「感謝你的愛」

中華民國阿彌陀佛關懷協會帶領在非洲史瓦帝尼的協會關懷中心院童學生，來台舉行「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演。台南關廟合進製...

國土計畫分區功能圖剩3縣市未繳 雲林縣今天下午交卷

國土計畫法明年5月上路，被中央點名最後國土計畫功能分區圖尚未上交的3縣市之一雲林縣，今天召開最後一次修正案成果記者會，說...

台南永康全民運動館動土 標榜打造多功能全齡運動新地標

預算2億元興建的永康區全民運動館、優化永康運動公園與戶外景觀共融遊戲場今天動土典禮，預計後年完工。運動館總樓地板面積28...

台南捷運藍線延伸線環評公開會 民眾關心交通黑暗期

台南市進度第2快的捷運路網藍線延伸線，昨晚在仁德區舉辦第1場環境影響評估作業公開會，由交通局向市民說明環評內容，現場也有...

跨年尾牙流感傳染風險增加 南市元旦疫苗接種不休假

隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，台南市截至本月28日，新冠併發重症達15...

2025台南好young跨年晚會今晚登場 警犬出動顧維安

2025台南好Young跨年晚會倒數計時，今晚間6點起在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容豐富，除邀請韓國男神李俊昊、搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。