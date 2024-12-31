快訊

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

跨年尾牙流感傳染風險增加 南市元旦疫苗接種不休假

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，疾管署已公告自2025年元旦起開放流感疫苗全民接種，南市衛生局特將在元旦及周末設立假日社區接種站，讓民眾完成疫苗接種。圖／南市衛生局提供
隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，疾管署已公告自2025年元旦起開放流感疫苗全民接種，南市衛生局特將在元旦及周末設立假日社區接種站，讓民眾完成疫苗接種。圖／南市衛生局提供

隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，台南市截至本月28日，新冠併發重症達1510人、流感併發重症共計171人；疾管署自2025年元旦起開放流感疫苗全民接種，南市衛生局也特在元旦及周末設立假日社區接種站服務民眾。

衛生局表示，截至今年12月28日止，全市新冠併發重症共計1510人，死亡人數約193人；流感併發重症共計171人，死亡人數達48人，其中重症與死亡多為未接種疫苗與長者居多，針對新冠病毒仍建議接種新型JN.1病毒株，而接種流感疫苗可降低重症風險達7成5、降低死亡風險近7成。

衛生局提到，疾管署已公告自明年元月1日起，開放12歲以上民眾不適合接種mRNA疫苗者，可選擇接種Novavax JN.1疫苗，此外，流感疫苗也開放全民接種，為方便平日忙碌的上班族及學生接種疫苗，南市府將在元旦及周末設立假日社區接種站，讓民眾完成疫苗接種。

衛生局強調，疫苗接種後約需2周後才會產生保護力，呼籲尚未接種疫苗的民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，應盡快前往合約院所、衛生所及社區接種站隨到隨打，也可透過台南打疫苗平台進行預約。

台南 死亡 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

港人外遊可能帶病毒入境 元月料進入流感高峰

南市打造最強噪音管制網 高噪音車輛別再吵

聯發科尾牙菜單曝光？一票人見「白飯」吐槽：原來這也是一道菜

不參加尾牙＝沒有年終！她驚聞「公司潛規則」 過來人嘆：不違法

相關新聞

跨年尾牙流感傳染風險增加 南市元旦疫苗接種不休假

隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，台南市截至本月28日，新冠併發重症達15...

2025台南好young跨年晚會今晚登場 警犬出動顧維安

2025台南好Young跨年晚會倒數計時，今晚間6點起在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容豐富，除邀請韓國男神李俊昊、搖...

交通工程改善有感 台南北區北忠、富北街口事故大幅下降

台南北忠街與富北街口原為閃黃閃紅燈的無號誌路口，也是北區易肇事路口之一，台南市警五分局經事故分析向交通局建議，於去年底增...

中華聖母朝聖地整修啟用前夕碰上地震絲毫未損 晚間舉行跨年彌撒

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，仿造清朝中國河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，顯示教會信仰本地化，教堂是教會指定朝...

60歲身障婦逆境求生 擔任圖書館工友圓夢買下人生第一棟屋

60歲嘉義婦人蕭玉華經歷過婚姻破裂、健康重創與經濟困窘打擊，逆境中重新站穩腳步，在朴子就業中心的協助，至六嘉國中擔任圖書...

嘉義市跨年晚會6小時不斷電演唱 脆樂團怪物星人壓軸演出

2025全嘉藝起來跨年晚會，晚間6點開始，16組超強卡司在嘉義市立體育場熱力開唱，迎接2025年接棒壓軸團體有金曲雙人組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。