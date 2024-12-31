跨年尾牙流感傳染風險增加 南市元旦疫苗接種不休假

隨著跨年活動、尾牙聚餐等連續假期增加，近期呼吸道疾病及流感等傳播風險也逐漸上升，台南市截至本月28日，新冠併發重症達1510人、流感併發重症共計171人；疾管署自2025年元旦起開放流感疫苗全民接種，南市衛生局也特在元旦及周末設立假日社區接種站服務民眾。

衛生局表示，截至今年12月28日止，全市新冠併發重症共計1510人，死亡人數約193人；流感併發重症共計171人，死亡人數達48人，其中重症與死亡多為未接種疫苗與長者居多，針對新冠病毒仍建議接種新型JN.1病毒株，而接種流感疫苗可降低重症風險達7成5、降低死亡風險近7成。

衛生局提到，疾管署已公告自明年元月1日起，開放12歲以上民眾不適合接種mRNA疫苗者，可選擇接種Novavax JN.1疫苗，此外，流感疫苗也開放全民接種，為方便平日忙碌的上班族及學生接種疫苗，南市府將在元旦及周末設立假日社區接種站，讓民眾完成疫苗接種。

衛生局強調，疫苗接種後約需2周後才會產生保護力，呼籲尚未接種疫苗的民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，應盡快前往合約院所、衛生所及社區接種站隨到隨打，也可透過台南打疫苗平台進行預約。