2025台南好young跨年晚會今晚登場 警犬出動顧維安

2025台南好Young跨年晚會倒數計時，今晚間6點起在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容豐富，除邀請韓國男神李俊昊、搖滾天團動力火車等，南市府今再曝光將邀請統一獅教練及選手等棒球明星與大家一起倒數跨年。

南市府表示，今晚將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，為確保活動安全，南市警局四分局派出11名警力及seven及buddy等2隻警犬，稍早先在活動現場巡查，預計下午會再次徹底巡場，並是情況清場，以高規格全面啟動活動安全維護事宜。

南市新聞及國際關係處也指出，今年台南好young跨年活動，邀請台、日、韓等高知名度藝人、團體參與演出外，適逢世界12強棒球賽，台灣勇奪世界冠軍，其中有許多統一獅的教練及選手，晚上也邀請台灣英雄與大家一起倒數跨年，迎接新年。

南市府也透露，韓國巨星李俊昊已在昨晚11點抵台，現場約有500名粉絲熱情守候接機，李俊昊隨即也趕赴市府西側廣場跨年演唱會現場綵排，並親切與粉絲揮手致意，今下午1點半也會由市長黃偉哲招待，介紹台南美食讓李俊昊品嘗。