交通工程改善有感 台南北區北忠、富北街口事故大幅下降

台南北忠街與富北街口原為閃黃閃紅燈的無號誌路口，也是北區易肇事路口之一，台南市警五分局經事故分析向交通局建議，於去年底增設三色號誌桿後，該路口發生的受傷交通事故，由去年同期20件降為1件，大幅下降95%，有效降低受傷事故。

市警五分局指出，北忠街與富北街口受傷交通事故獲改善外，觀海橋自今年3月起至12月15日止，受傷交通事故21件，也較去年同期28件，減少7件，下降25%。分局表示，北區整體交通事故則較去年同期減少435件，下降6.26%，交通組分析最大原因，與交通工程改善有關。

警方指出，以北忠街富北街口為例，員警發現該處雖然為雙向單線道，路型單純，但是因為該處鄰近台南火車站及台南公園周邊，機車族相對較多，而且用路人路口停讓觀念不佳，導致常有機車碰撞事故發生。

因此，分局向相關單位提出數據及建議，於去年底增設三色號誌桿，有效降低受傷事故；觀海橋部分，則因常有民眾反映路口複雜，常有不小心違規的情形，甚至導致事故發生，交通局自3月陸續變更橋上及橋下往市區方向的車道配置、增設路口導引線。