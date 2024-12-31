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中華聖母朝聖地整修啟用前夕碰上地震絲毫未損 晚間舉行跨年彌撒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，仿造清朝中國河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，顯示教會信仰本地化，教堂是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，仿造清朝中國河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，顯示教會信仰本地化，教堂是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕。記者魯永明／攝影

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，仿造清朝中國河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，顯示教會信仰本地化，教堂是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕，教堂整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。

文獻記載，1900年中國發生「庚子拳亂」，清苑縣東閭教徒感念聖母護佑，籌資建造聖堂，繪製聖母像，因當時慈禧太后當政，委由法國油畫家仿慈禧衣著彩繪，後教會來台，參考聖畫內容木雕「中華聖母」態像。

原態像右手持羽毛扇改為權杖，下垂左手抬起抱小耶穌，臉型依聖母像傳統畫法蒙白紗、戴鑲滿紅綠珍珠寶石皇冠，展現「天地皇后」身分，耶穌腰紮皮帶、腳著中國雲鞋。

2021年擔任嘉義教區主教的台北教區總主教鍾安住，向教宗方濟各申請為中華聖母態像加冕，獲教廷同意，2022年在嘉市港坪體育館舉行宗座加冕儀式，是教會授予態像最高榮譽。

5月11日，中華聖母朝聖地牧靈中心啟用，接續積極進行教堂整修工程，完工前夕，碰上梅山鄉5級強震，天搖地動，牧靈中心工作人員及教友檢視，教堂內外及裝飾都未受損，感恩聖母庇佑。

天主教嘉義教區晚間9點半，將按照傳統每年歲末年終的最後一天， 在中華聖母朝聖地教堂舉行隆重跨年彌撒，由主教浦英雄主禮，帶領雲嘉縣市神父修女教友，呼應教宗開聖門迎希望禧年，象徵從黑暗到光明，迎接新年，蒙天主的慈愛，並為世界及兩岸和平免除戰禍、國家安定、社會繁榮發展祈禱。

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，是教會指定朝聖地，整修啟用前夕碰上地震，絲毫未損傷，神父修女教友相信蒙聖母庇佑，晚間教區將按傳統舉行隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年。記者魯永明／攝影

嘉義 教堂 教宗

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