60歲身障婦逆境求生 擔任圖書館工友圓夢買下人生第一棟屋

60歲嘉義婦人蕭玉華經歷過婚姻破裂、健康重創與經濟困窘打擊，逆境中重新站穩腳步，在朴子就業中心的協助，至六嘉國中擔任圖書館工友，憑藉自己的努力及堅毅，穩定就業4年多，買下人生第一棟房子圓夢，展現不向命運低頭的生命價值。

來自東石鄉掌潭村蕭玉華，因小兒麻痺右腳萎縮行動不便，畢業後原在北部工作，因丈夫沉迷賭博，最終將房子法拍倆人婚姻也因此告終，返鄉後暫時住在友人房屋；然而命運捉弄人，車禍造成右腳嚴重粉碎性骨折，行動能力大幅受限，必須輪椅輔助，腳傷期間更被診斷出乳癌，一度萌生輕生念頭。

面對重重挑戰，蕭玉華告訴自己不能倒下、自立更生，但找工作卻屢屢碰壁，尋求朴子就業中心協助，中心得知她在求職路上面臨不少挑戰，儘管擁有基礎的電腦能力，卻被國中學歷受限，也曾嘗試找作業員、清潔等低技術性工作，但往往因行動緩慢且需仰賴輪椅而造成工作上許多不便，在就服員鼓勵與積極尋職下，順利錄取圖書館管理員工作。

蕭玉華擔心學生會對她的外貌持異樣眼光，透過向師長請教與學生增加互動，逐漸融入校園生活，如今她不僅是學生口中的「圖書館阿姨」，更是校園中一股溫暖的力量，為孩子們帶來正向的生命教育。

六嘉國中老師不僅讚賞她能快速進入工作狀況，還提到她在圖書館的管理工作上，展現出的細心與責任感，當時圖書館剛建立不久，蕭玉華在整理書籍時，發現部分桌角設計較為尖銳，可能對學生造成安全隱患，因此建議學校為桌角加裝防撞條或進行圓角處理，以營造更安全的學習環境；曾有畢業學生在畢業典禮後，對他們口中的「圖書館阿姨」感到依依不捨，她在工作上付出及努力，深獲師生肯定。

隱定就業4年後，蕭玉華省吃儉用加上向友人商借，在東石鄉鄉間購買1棟百萬元的房子一圓購屋夢想，雖然價值不高，卻是自家溫暖的地方，也是實現肯定自我的努力。