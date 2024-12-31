嘉義市跨年晚會6小時不斷電演唱 脆樂團怪物星人壓軸演出

2025全嘉藝起來跨年晚會，晚間6點開始，16組超強卡司在嘉義市立體育場熱力開唱，迎接2025年接棒壓軸團體有金曲雙人組合-脆樂團，五月天力推最強新女聲-Boom！怪物星人，市長黃敏惠率市府團隊與觀眾倒數計時迎新年，現場還有美食市集、特色胖卡等體育場限定版夜市登場，歡迎大家一起來嘉跨年，嗨翻嘉市！

市府說，今年晚會星光熠熠，有金鐘獎金牌主持人陳漢典搭擋校園人氣主持人木木、金曲樂團滅火器樂團Fire EX.、潮流新勢力-OPENsi、香港流行音樂霸主-潘宇謙、聲林之王搖滾王子-孫肇谷、嘉義之光人氣歌手-翁鈺鈞、雙金歌王-沈文程、校園人氣唱跳男團-FEnix、金曲歌王-廖士賢，亞洲百大DJ-妖嬌、音樂選秀實力派唱將-邱軍、美聲組合-安妮塔克以及高人氣樂團-翊太樂團、鄒族女生-Am Band、築夢者街舞等。

祈求全嘉藝起來跨年晚會順利平安進行，昨天下午文化局長謝育哲帶領同仁及執行廠商，在市立體育場舉行拜拜祈福儀式；大型舞台搭設完成。

市長黃敏惠說，今年跨年對嘉市別具意義，迎接2025年，也迎來「嘉市建城320+1」。回顧過去320年，這座城市歷經許多重大變遷與開展；從過去、現在到未來，每個嘉義人都將努力在自己崗位打拚，一起打造更幸福的嘉義市。