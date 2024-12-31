封閉1年多 嘉市新生路重新通車

嘉義市精華地段建國二村、復興新村正進行市地重劃工程，周邊封路導致尖峰時段常大打結，封閉1年多的新生路昨重新開通，整個重劃可望明年5月完工；市長黃敏惠說，未來配地後採公開標售方式，打造此區「嘉義信義新興商業區」。

重劃工程範圍包括公明路、啟明路、朝陽街及民國路所圍起周邊區域，施工範圍約9.296公頃，然而新生路是嘉市外環南北向的要道，配合建國二村、復興新村市地重劃工程封閉497天，導致每天上下班塞車。

市府工務處表示，新生路已100%完成，因應過年返鄉車潮，能紓解周邊交通亂象，且原本路寬20公尺拓寬成30公尺，其中增加5公尺寬人行道採透水鋪面，還可騎乘自行車、植栽等，未來形成雙林蔭大道，成為美景、商業、藝文、永續公共場域。

近期外界對土地分配方式憂心公平性，黃敏惠致詞特別說明，現在有很多謠言稱「土地都已分配好了」，但這些都是國家的土地，分配一定是公開標售，沒有誰可以指定在哪塊土地；黃也說，規畫雨汙水下水道、管線、人行道及植栽等基礎建設，後續有眷村博物館、公園、停車場等公共設施，這區域有如台北信義區，是嘉市蛋黃中的蛋黃，將帶動嘉市發展。

市府都發處長許懷群解釋，大部分土地屬國防部，屆時國防部自行招商或委託市府辦理，都要配地完才能進行下個程序，目前無大型商辦或百貨業者來洽談。