台南舊城區計畫道路遲未徵收 民盼解編

台南舊城區為繁華市中心，曲折小巷多，吸引旅人探訪，但巷弄有安全、消防等憂慮，對此市府正辦「變更中西區細部計畫第3次通盤檢討」，民眾、議員反映，部分計畫道路長期未徵收，若不徵收，希望能解編活化土地。市府回應，蒐集意見後研議。

都發局解釋，有未開闢的計畫道路因已劃設建築線，涉及房屋所有權人的權益，要解編有困難，除非採徵收，或是地主透過容積率移轉方式販售給開發者，再把多出的捐給政府。

中西區位於台南舊城區中心，是開發最早、商業機能最完整及最發達區域，區域內古蹟也最多，然而區內多數地方發展飽和，許多計畫道路在旁側另有道路的情況下不適合開闢，市府長年未徵收，也使得土地無法活化，不少地主都利用通盤檢討爭取解編，6年多前共解編20條計畫道路。

此次都發局再辦通盤檢討，對於府城歷史街區未徵收開闢的都市計畫道路，辦理周邊地區土地使用管制要點及都市設計審議準則的檢討，涵蓋中西區都市計畫範圍約628.87公頃，4日起公告徵求意見30天。

市議員陳怡珍說，市府遲未對舊城區巷道開闢做相關計畫，土地未徵收卻禁止市民建設，市民不僅遭徵收地價稅，若空地髒亂還將遭受處罰，且市中心土地現階段不徵收，地價只會持續上漲，若市府確定沒有徵收計畫，應盡速解編，避免讓民眾擁有土地卻無法使用，讓城市發展陷入困境。

有居民則認為，住在巷弄內道路太曲折，晚上較黑暗，且道路狹窄，萬一發生火災會搶救困難，期待道路開闢，讓生活更方便及全。

都發局表示，相關計畫書、圖可上市府官網查閱，正蒐集各方意見，接著會研議、邀集各單位討論，變更草案會在明年下半年出爐。

此外，台南社大近年來投入歷史街區活化，在中西區信義街設據點「埕南25」，做成果展示及與居民、旅人聊天的場所，考量老街巷窄救火不便，近期推出老街漫畫報，贈送居民，教導防老屋電線走火的要領。