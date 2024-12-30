南市地王出爐新光三越中山店蟬連寶座 土地漲幅前4名都鄰南科

台南市今年公告土地現值，經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均調幅增加6.07%，土地現值漲幅最大為善化區22.86%。位於中西區中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店蟬聯地王，每坪約115萬元，地后則是新光三越新天地。

地政局長陳淑美表示，今年地價作業調查期間為2023年9月2日至2024年9月1日，經南市地價評議委員會綜合考量，為適時反應市價變動狀況，評定全市公告現值平均調幅為6.07%，一般正常交易價格占公告現值比則為91.00%。

地政局統計，今年全市共有1萬3709個地價區段，其中9753個地價區段調升，3895個地價區段持平，61個地價區段調降。公告土地現值漲幅較大的地區分別為善化區22.86%、七股區13.04%、安定區11.50%、新市區7.89%及麻豆區7.86%等，前4名都位於南科周遭區域。

調幅與去年相較趨近持平的地區為南化區0.19%、龍崎區0.40%、楠西區0.45%及後壁區0.77%。調幅較高主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大漲幅，一般地區則緩漲，充分反應市場動態，及兼顧賦稅公平。

今年南市公告土地現值「地王」仍由中西區新光三越中山店蟬連，公告土地現值為每平方公尺34萬9千元，每坪約115萬元；「地后」則是西門路一段的新光三越新天地店所座落商業區土地，公告土地現值為每平方公尺34萬4千元每坪約114萬元。全市調整結果，將於1月1日公告。