台南新光三越中山店蟬聯地王 每坪115萬元

台南市114年公告土地現值今天出爐，「地王」仍由火車站前商圈新光三越中山店所座落商業區土地蟬聯，公告土地現值為每平方公尺新台幣34萬9000元（每坪約115萬元）。

台南市地政局長陳淑美透過新聞稿表示，114年地價作業調查期間（112年9月2日至113年9月1日），經地價評議委員會綜合考量衡酌，為適時反應市價變動狀況，評定全市114年公告現值平均調幅為6.07%，一般正常交易價格占公告現值比則為91%。

陳淑美指出，據地政局統計，114年全市共有1萬3709個地價區段，其中9753個地價區段（約71.14%）調升，3895個地價區段（約28.41%）持平，61個地價區段（約0.44%）調降。

她說，漲幅較大地區分別為善化區（22.86%）、七股區（13.04%）、安定區（11.5%）、新市區（7.89%）及麻豆區（7.86%）等，調幅較高者主要為市地重劃或區段徵收、或重大建設所在地區，因市價漲幅較高故有較大漲幅，反映市場動態並兼顧賦稅公平。

陳淑美表示，114年台南市公告土地現值「地王」仍由位處中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店所座落商業區土地蟬聯，每平方公尺34萬9000元（每坪約115萬元）；「地后」則為西門路一段新光三越新天地店所座落商業區土地，每平方公尺34萬4000元（每坪約114萬元）。