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日本女團@onefive跨年演出 許願吃一輪台南美食

中央社／ 台南30日電

日本新生代女團「@o nefive」明天將在「台南好young跨年演唱會」演出，今天亮相宣傳，台南市長黃偉哲準備特色美食相迎，團員們並許願「吃一輪」台南美食再回日本。

台南市政府安排「@onefive」4名成員與黃偉哲在大員皇冠酒店一起宣傳跨年演唱會，黃偉哲準備當季水果及台南特產，還有傳統糕餅、甜品豆腐酪及麥芽餅等伴手禮相迎。

「@onefive」成員們表示，明天即將在跨年演唱會獻出海外演出處女秀，在數萬觀眾面前表演，感到相當緊張與期待，日前經紀人特別替4人特訓中文咬字發音，希望帶給觀眾最棒的演出。

團員們說，今年4月推出首張專輯，其中歌曲「OZGi」以日本的「鞠躬」為主題設計「鞠躬舞」，希望明天可以和現場觀眾一起大跳「鞠躬舞」。

黃偉哲表示，台南依山傍海、氣候溫暖，種植的水果種類多元，品嚐起來美味鮮甜，今天準備芭樂、番茄、火龍果、柳丁、棗子等5種當季鮮果，尤其推薦團員們品嚐台南獨特番茄沾醬吃法，鹹甜滋味可將番茄的美味程度提升。

黃偉哲指出，團員大可放心吃，因為他當6年市長只胖了10公斤，所以吃一兩天是沒關係的，伴手禮則讓團員們通通帶回家，與親朋好友一起分享。

黃偉哲說，邀請民眾明晚到永華市政中心西側廣場，欣賞@onefive最棒演出，另外，由於此次跨年晚會卡司非常堅強，基於公平、活動安全及品質，希望粉絲不要提前佔位，市府將視現場狀況不定時清場，以示公平。

台南市政府提供資料指出，明天跨年晚會亮點還有韓流男神李俊昊（Lee Junho），以及動力火車、玖壹壹、孫盛希、艾怡良、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊等數十組知名歌手、團體，不管是喜歡抒情還是搖滾，男神還是女團，都可以獲得滿足。

跨年晚會 黃偉哲

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