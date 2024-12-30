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西螺福興宮納入交通部觀光遊憩據點 雲林將推朝聖大道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點。圖／西螺福興宮提供

雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，雲林縣政府今天到福興宮貼紅榜祝賀，文化觀光處長陳璧君表示，有西螺福興宮「神」隊友加入，與朝天宮、武德宮一同發揮香客變遊客、遊客變常客的觀光助力，將為雲林帶來更多商機。

陳璧君與民政處長蕭德恕、西螺鎮長廖秋萍、縣議員游淑雲等人今天到西螺福興宮貼紅榜，祝賀西螺福興宮成為雲林第6處觀光遊憩據點，與北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山世界、草嶺石壁及綠色隧道，再為雲林帶入更多遊客。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮安裝AI人流計數系統，以利有效安排廟務人員、志工及相關應變措施施行，今年除夕夜至初一，廟內就湧入25萬人次香客，大甲媽祖進香駐駕福興宮時，單日湧入50萬人潮，今年累計已超過530萬觀光人次，相信明年成為部觀光署主要觀光遊憩據點，可為雲林帶來更多觀光人次。

陳璧君表示，西螺福興宮納入觀光遊憩據點是雲林觀光發展的一大里程碑，代表縣府在推動宗教與文化觀光融合上的努力獲得成果，未來將結合周邊的西螺大橋、西螺老街等景點，推出更多符合現代旅遊需求的深度行程，並規畫縣道145線「雲林朝聖大道」，串聯西螺到北港的宗教旅遊路線。

雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點。圖／西螺福興宮提供

北港朝天宮 大甲媽祖 雲林

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