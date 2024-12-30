西螺福興宮納入交通部觀光遊憩據點 雲林將推朝聖大道

雲林縣西螺福興宮今年觀光人次逾530萬，將於明年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，雲林縣政府今天到福興宮貼紅榜祝賀，文化觀光處長陳璧君表示，有西螺福興宮「神」隊友加入，與朝天宮、武德宮一同發揮香客變遊客、遊客變常客的觀光助力，將為雲林帶來更多商機。

陳璧君與民政處長蕭德恕、西螺鎮長廖秋萍、縣議員游淑雲等人今天到西螺福興宮貼紅榜，祝賀西螺福興宮成為雲林第6處觀光遊憩據點，與北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山世界、草嶺石壁及綠色隧道，再為雲林帶入更多遊客。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮安裝AI人流計數系統，以利有效安排廟務人員、志工及相關應變措施施行，今年除夕夜至初一，廟內就湧入25萬人次香客，大甲媽祖進香駐駕福興宮時，單日湧入50萬人潮，今年累計已超過530萬觀光人次，相信明年成為部觀光署主要觀光遊憩據點，可為雲林帶來更多觀光人次。