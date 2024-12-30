嘉義阿里山日出印象音樂會元旦清晨舉行 跨年上山注意交通管制

嘉義縣政府將於明年元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區舉行阿里山日出印象音樂會，屆時將會有大量遊客上山跨年、迎日出，嘉義縣警方公布多項交管措施請用路人配合；遊客經常導航嘉130線上阿里山，嘉義縣政府表示，元旦當天上午8點到下午2點有管制。

縣警局表示，阿里山日出印象音樂會，於元旦清晨5點半將在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉行，竹崎分局規畫交通管制措施，請民眾配合。

自行開車民眾，車輛須行駛台18線經過大門3岔路口（88.2公里處）往塔塔加上山方向，於路旁有劃設臨時停車格之停車處所停車，再搭乘接駁車或步行進入園區。遊覽車等大型車輛，讓遊客在大型車迴轉場下車後，停放在台18線大門3岔路口往嘉義市下山方向路旁停車位。機車騎士車輛不可入園，須將車停放在上山快到阿里山森林遊樂區大門3岔路口前，左側路旁機車臨時停車位，再步行至入口處購票入園。

所有車輛都禁止任意停放於車道上，並禁止在停車格或道路擺攤品。上山車輛請於上山前，在平地加滿油並檢查車輛水箱水、電力，以避免車輛上山後故障或因加油車潮造成交通壅塞。參加日出活動後，請駕駛人稍事休息，養足精神再下山，以免疲勞駕駛，造成意外事故。

公路局阿里山工務段表示，台18線芙谷峩橋塗裝改善工程將配合跨年元旦活動，12月31日、1月1日暫停施工。台18線52.8公里處，隙頂二延平步道經常聚集遊客拍美景，經過時小心人車。

縣府表示，阿里山公路從39公里（公田）處接鄉道嘉130線至台18線57公里（巃頭）路徑較短近8公里，不少遊客會經導航走這條路，1月1日有管制從上午8點到下午2點。另外在嘉169線達邦公路正進行道路施工全線封閉，替代道路日野賀聯絡道、十字到巴沙娜聯絡道設置公告。