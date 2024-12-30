65坪老人會館470人擠不下 雲林東勢鄉建造現代化新會館

雲林縣東勢鄉人口老化，該鄉老人會館地小狹窄，難以容納470名會員舉辦活動，鄉公所向衛福部爭取5千多萬元將興建多功能老人文康中心今天動土，鄉長張健福表示，現代化新建築完工後，不僅足夠聚會使用，還闢有高齡健身房，大家拭目以待。

戶政資料顯示，東勢鄉人口1萬3213人，65歲以上民眾就占26.4%，已呈現超高齡社會，但鄉立老人會館已成立50年，空間老舊狹小，許多長輩一再希望擴大空間，老人會理事長陳瓊珠表示，會員人數約470人，每次召開會員大會，擠在65坪的小空間，很不方便，感謝終可建造新會館。

鄉公所獲衛福部補助5200萬元，加上縣府補助、公所自籌，在老人會館旁打造3層樓高的多功能老人文康中心，今天由立委劉建國、鄉長張健福、議員蔡永富及村長、鄉代等多人主塒動土典禮，祈求工程順利。

張健福說，新建多功能中心占地逾百坪，一樓將為多功能活動區，提供講座、表演及食堂空間、2樓日間照顧中心，將委外經營，3樓辦公室，工期400天，完工後將再加入運動設施，提供運動健康空間。