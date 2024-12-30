「台南好young」跨年晚會明登場 粉絲今搭帳篷卡位

2024年進入尾聲，即將迎接2025，南市府明晚將在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young」跨年晚會，邀請台、日、韓等20多組團體輪番開唱，不過，今早有不少「忠實粉絲」已在舞台前搭帳篷卡位，市府再次呼籲，請粉絲不要提前占位，會不定時清場，以示公平。

南市府表示，「台南好young」跨年演唱會自2019年開始舉辦，每年都會邀請來自韓國、日本、荷蘭等多國藝人演出，並準備各式豐富美食、農特產熱情款待，藉此以美食達成最佳國民外交，其中，今年邀請新日式個性女子團體@onefive演出，團員今也抵達台南品嘗美食。

日本新生代女團@onefive由MOMO、KANO、SOYO、GUMI等4名成員組成，也是該團成軍5年來首度海外演出，團員們聽說台南有許多美食，都迫不及待想品嘗，像是牛肉麵、牛肉湯、道地的滷味及糖葫蘆等，不過，團員也笑說，「擔心美食吃太多會穿不下表演服裝」。

市長黃偉哲則安撫，「他當了6年市長只胖了10公斤，所以吃1、2天是沒關係的！」，同時也送上台南獨有特產伴手禮，像是彩色關廟麵、成功洋芋片、成功爆米花、媽祖賜福泡芙、台南傳統糕餅「四獸仔禮盒」、豆腐酪及麥芽餅等，讓@onefive都相當驚喜與開心。

黃偉哲也說，「台南好young」跨年晚會明晚在永華市政中心西側廣場登場，今年跨年晚會的卡司非常堅強，也呼籲粉絲，基於公平、活動安全及品質，請不要提前來占位，市府將視現場狀況不定時清場，以示公平。