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嘉義市重劃區已分配好？黃敏惠駁斥：一定公開標售

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠在新生路通車典禮致詞時表示，外面謠傳土地已分配是不實傳言。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠在新生路通車典禮致詞時表示，外面謠傳土地已分配是不實傳言。記者李宗祐／攝影

有「信義區」之稱的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，隨著今天新生路開通，可望於明年5月完工，近來卻被謠傳早已「分配」，市長黃敏惠今天於通車典禮上駁斥，如果要分配出去，一定是公開標售。

黃敏惠今天在新生路通車典禮上致詞時表示，現在有很多謠言，「土地都已分配好了」，她說，這些土地都是國家的土地，這些土地要分配出去的時候一定是公開標售，沒有誰可以指定在哪塊土地。

黃敏惠致也說，這塊重劃區未來會如台北市信義區那般發展，是蛋黃中的蛋黃。

雖然謠言難以考證，但相對地顯而易見，這塊重劃區已被視為嘉義市新的金雞母，是嘉義市投資與企盼引進的重要商業用地。

仲介表示，這一大片重劃區以商業區為主要規畫，勢必吸引大型商辦、百貨、購物商場進駐，位於市區附近又有成熟商圈、人潮聚集，未來會帶動東區發展，地價當然會隨著增值，會上漲到什麼程度、效益，要視是那一類大型商辧、百貨進駐再作評估。

有「信義區」之稱的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，隨著今天新生路開通，可望於明年5月完工，圖為未來模擬圖。記者李宗祐／翻攝
有「信義區」之稱的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，隨著今天新生路開通，可望於明年5月完工，圖為未來模擬圖。記者李宗祐／翻攝

嘉義 重劃區 黃敏惠

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