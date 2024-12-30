嘉義市重劃區已分配好？黃敏惠駁斥：一定公開標售

有「信義區」之稱的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，隨著今天新生路開通，可望於明年5月完工，近來卻被謠傳早已「分配」，市長黃敏惠今天於通車典禮上駁斥，如果要分配出去，一定是公開標售。

黃敏惠今天在新生路通車典禮上致詞時表示，現在有很多謠言，「土地都已分配好了」，她說，這些土地都是國家的土地，這些土地要分配出去的時候一定是公開標售，沒有誰可以指定在哪塊土地。

黃敏惠致也說，這塊重劃區未來會如台北市信義區那般發展，是蛋黃中的蛋黃。

雖然謠言難以考證，但相對地顯而易見，這塊重劃區已被視為嘉義市新的金雞母，是嘉義市投資與企盼引進的重要商業用地。