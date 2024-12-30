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跟著22個名廚口袋名單 探索台南美味故事美食地圖

中央社／ 台南30日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者林伯驊／攝影

台南市府「台南400城市食力」系列活動，出版「台南美食名廚」手冊，匯集22名台南名廚故事及美食地圖，今天由市長黃偉哲主持發表，盼有更多人透過手冊深入暸解台南。

黃偉哲在發表會致詞表示，透過「台南400城市食力」系列活動，大家見證台南城市軟實力，名廚手冊從台南各地總舖師及餐廳料理師傅角度切入，帶領大家認識400年歷史孕育出的飲食文化，也帶民眾探尋巷弄美食歷史脈絡，不僅是美食攻略，也傳達台南人生活與態度。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，自今年3月起，觀旅局與在地文史工作者張耘書合作推出「台南400．流動的盛宴－來辦桌」及「台南400．精湛好食－揣（tshuē）餐廳」系列專題，報導多名總舖師與宴席主廚的人生故事及招牌料理。

觀光旅遊局表示，「台南美食名廚」手冊集結22名台南美食名廚，他們的料理事業無論是承自父祖，還是白手起家，皆堅守信念，在食材挑選、烹煮流程、用餐環境等方面，遵守古法且與時俱進，使得招牌料理有古味技藝的傳承，也有融合多元技法的創新。

觀光旅遊局指出，手冊中邀請名廚推薦台南好吃、好玩，另外收錄台南各區美食名廚資訊，以及米其林美食地圖，可循名廚們的口袋名單，探索最美味、最樂趣的台南。

台南 料理 美食 黃偉哲

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