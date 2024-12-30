封閉497天新生路今通車 疏解嘉市交通串聯「信義區」

嘉義市新生路配合建國二村、復興新村市地重劃工程封閉，每逢上下班時段周邊交通大打結，因工程進度超前，封閉497天的新生路今天下午全面通車，因應過年返鄉車潮，疏解周邊交通亂象。市長黃敏惠表示，新生路配合8大工程施作，未來結合周邊園區並串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」。

市長黃敏惠表示，2021年正式啟動市地重劃工程，重劃區面積約9.3公頃，投入4.23億元，規畫雨汙水下水道、管線、人行道及植栽等基礎建設，後續有眷村博物館、公園及停車場等公共設施，這區域有如台北市的「信義區」，是嘉義市蛋黃中的蛋黃，未來配地後，採公開標售方式吸引優質投資團隊進駐，帶動嘉義市發展，打造「嘉義信義新興商業區」。

建國二村、復興新村位於嘉義市中心東側棒球場旁，自1949年至2005年住戶搬遷到經國新城後所留下基地，具有深厚嘉義市眷村歷史文化背景，也承載老嘉義人近60年記憶、文化傳承，2010年曾是嘉義市主辦台灣燈會場域，創造300萬人次參觀、30億商機。後續活化公有空間規畫為停車場使用，市府以都市計畫、公共工程為該區域進行再造。

期間市府都更招商8年流標3次，2021年改辦市地重劃，使用分區變更商業區5個地段共290筆土地，其中公有地8.5945公頃，分屬國防部政治作戰局、國有財產署、市府1萬1832平方公尺、嘉縣府31平方公尺，還有公、私共有土地及私有土地，私有土地有94名地主。

市府工務處表示，重劃工程範圍包括公明路、啟明路、朝陽街及民國路所圍起周邊區域，施工範圍約9.296公頃，總開發面積8.8379公頃，包括整地、道路、排水、汙水、滯洪、照明、共管道、景觀等8大工程，滯洪池工程位於光彩街以南公園用地，設計可容納7074立方公尺雨水撲滿，提升城市治洪韌性。於光彩街與新生路人行道下方都有設計共同管道，未來台電、電信、網路等都可以直接進駐不用二次開挖。