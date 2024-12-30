台大雲林百億擴建案恐生變？ 劉建國：不會喊停但會延誤
台大雲林虎尾分院第二期拓建工程，原定65億元因應物價指數，調整為111億元，但最近財劃法通過，中央預算少了3千7百多億元，台大工程是否停工或延誤，立委劉建國今天受訪直言，目前施工中的台大老人健康福利中心因已施工不受影響，但二期拓建預算勢必受到排擠，即便不停也會延誤。
針對目前積極施工中的台大雲林虎尾院區工程，在財劃法修訂後，未來台大擴建案是否面臨停工或延誤，引起地方極度關切，立委劉建國今天受訪時指出，財劃法草率修訂「只管收、不管支」的不負責作法，全國人民看在眼裡，對於尚未發包的台大雲林分院虎尾院二期擴建工程，將來預算若被排擠必將延誤，但無論如何他將努力與中央溝通，絕對不能「斷炊」。
劉建國指出，虎尾院區醫療大樓擴建計畫是雲林最受矚目的醫療標竿建設，他擔心117年才預定完工的計畫，受物價影響爭極爭取，好不容易獲前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌大力支持，總經費從原本65億元擴增為111億元，為我國歷來單一地區醫院補助之最。
他說，中央投資龐大經費，目的就為提升雲林地區醫療品質，未來完工，虎尾院區總病床數805床，達到急重症醫學中心規模，期把虎尾院區打造成為雲嘉嘉地區的醫學中心，改善雲嘉甚至南投重症醫療量能不足的窘境，這是多麼令人欣喜的醫療計畫。
不過，財劃法中央預算減少3700多億元，劉建國說，一定會排擠到所有預算，包括台大擴建案預算在內，他現在無法評估這111億工程經費會遲延多久，但工程尚未發包，將來即便不會喊停，但延誤是可預見的。
劉建國強調，未來不管會怎樣，他會全力守住台大案的預算，甚至和中央溝通甚至拜託賴總統一定要讓預算如期到位，因為中央這筆錢為救助雲林、嘉義眾多病患所準備的，大家也很期盼這項醫療資源的到來，所以絕對不能斷炊，也盡量努力不能讓延誤。
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