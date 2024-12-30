台南首處建商獎勵容積社宅動土 445戶提供弱勢低價承租

台南永康精華文教區建案「宜居康橋」今天動土，完工後將提供445戶社會住宅，是台南市第一個非都更建商容積獎勵自建社宅建案，也是台南市府目前興辦社宅戶數最多案場。

都市發展局長徐中強說，「宜居康橋」是目前市府興辦社宅戶數最多，鄰近永康市圖新總館、大橋國中、大橋國小等文教設施，建商透過容積獎勵方式捐贈2棟社會住宅作為社會住宅，預計民國120年完工，能為市庫節省約48億興建費用。且社區保存基地現有老樹群建構永續綠環境，提供住戶完善生活機能。

都發局說，「宜居康橋」分1房及2房型，各房型都有無障礙住宿單元，提供租屋者更多選擇，並與社會局合作設置「身心障礙者(肢體障礙)生活重建服務」據點，社宅全面導入無障礙環境的規畫設計，提供使用者更安全、更友善居住環境。

市長黃偉哲表示，永康區東橋是未來台南都市發展的重中之重，目前台南社宅含規畫及興建總戶數為11170戶，施工中13處，加上「宜居康橋」開工，施工中社宅增至14處，總戶數6569戶。他期許「宜居康橋」能提供創業的青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。