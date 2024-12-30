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台南首處建商獎勵容積社宅動土 445戶提供弱勢低價承租
台南永康精華文教區建案「宜居康橋」今天動土，完工後將提供445戶社會住宅，是台南市第一個非都更建商容積獎勵自建社宅建案，也是台南市府目前興辦社宅戶數最多案場。
都市發展局長徐中強說，「宜居康橋」是目前市府興辦社宅戶數最多，鄰近永康市圖新總館、大橋國中、大橋國小等文教設施，建商透過容積獎勵方式捐贈2棟社會住宅作為社會住宅，預計民國120年完工，能為市庫節省約48億興建費用。且社區保存基地現有老樹群建構永續綠環境，提供住戶完善生活機能。
都發局說，「宜居康橋」分1房及2房型，各房型都有無障礙住宿單元，提供租屋者更多選擇，並與社會局合作設置「身心障礙者(肢體障礙)生活重建服務」據點，社宅全面導入無障礙環境的規畫設計，提供使用者更安全、更友善居住環境。
市長黃偉哲表示，永康區東橋是未來台南都市發展的重中之重，目前台南社宅含規畫及興建總戶數為11170戶，施工中13處，加上「宜居康橋」開工，施工中社宅增至14處，總戶數6569戶。他期許「宜居康橋」能提供創業的青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。
黃偉哲表示，社會住宅是追求居住正義的重要工具之一，透過社會住宅讓社會新鮮人或尚未買房的人，能用低於市場行情的價格，租到位置相對好的住宅，擁有暫時的棲身之所。同時，社宅租賃期原則上以6年為限，也希望這6年低廉的租金，能幫助民眾快速累積自身的財富，減少居住負擔。另外，臺灣目前雖有少子化問題，但臺南市的人口數相對穩定，期望社會住宅的供應增加之後，對平抑房價能有一些助益，也希望日後民眾進住社宅，亦能從中得到更多居住上的便利。
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