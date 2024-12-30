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南市打造最強噪音管制網 高噪音車輛別再吵

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市環保局取締高噪音車輛，今年投入30套聲音照相設備，明年將再增設28套。圖／南市環保局提供
南市環保局取締高噪音車輛，今年投入30套聲音照相設備，明年將再增設28套。圖／南市環保局提供

噪音車輛經常擾人安眠，引發民怨，南市環保局持續加強取締，今年投入30套聲音照相設備，明年將再增設28套，成為全國設備最多的城市。這些設備主要部署於噪音熱區及跑山路段，建構完善的噪音管制網絡，讓違規車輛無所遁形。

台南市環保局執行寧靜專案，統計今年1至11月，透過熱區路段架設聲音照相科技執法，共裁處551件，其中有26輛是檢測後又換管上路再被抓，累計告發金額逾146萬元。自環境部去年7月提高夜間時段及特定噪音管制區罰鍰金額以來，已開出218張加倍裁處罰單，對夜間擾鄰問題具明顯遏制效果。

市長黃偉哲說，南市除完善聲音照相科技執法網絡，也配合環境部推動替換用排氣管認證制度，今年協助3464輛車完成認證，自明年起，改裝排氣管未完成認證的車輛一經查獲即依法處罰，從源頭杜絕噪音車。

環保局長許仁澤表示，依據民眾陳情熱點，已部署30套聲音照相設備，全年無休投入稽查，涵蓋永康、安平、安南、中西、仁德、歸仁、關廟、新化、新營、玉井及白河等噪音熱區，並搭配移動式設備設置。明年將再投入28套，以強化監控網絡，未來也將持續採購聲音照相設備，並結合環警監單位進行聯合稽查，配合噪音檢舉平台及召回檢測作業，全力杜絕高噪音車擾民現象。

民眾若發現汽機車噪音擾寧，可將照片及影片上傳至環境部噪音車檢舉網站。經查證屬實者，將通知車輛進行檢測，未合格依法告發並限期改善，共同打造安靜居住環境。

噪音 環保局長 環境部

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