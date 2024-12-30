蘇治芬接任畜產會董座 劉建國有這樣的看法

前立委蘇治芬卸任後動向引關注，最近獲延攬將接任畜產會董事長，引起地方關切，立委劉建國是民進黨雲林縣黨部主委，被詢及看法及對未來地方選舉可能的效應，劉建國表示肯定，認為以蘇豐富的農業經歷，可說實至名歸。

至於對未來選舉可能帶來效應，劉建國說，應該這麼說，執政如果能得到人民更多的肯定，不管是哪個面向，就像農業這一塊，獲得更多人的肯定情況下，當然對整個執政的順暢或對未來的人民的肯定，甚至進一步影響到選舉，都會有正面的成效。

劉建國進一步說，蘇委員任屆從國代、立委及縣長，整體而言，不論行政、立法甚或農業，都比任何人清楚，熟悉，尤其縣長任內打造農業首都創造農業佳績，農業產值快速成長至八百億元，讓農民收益大大提高，深受肯定。

劉建國說，蘇治芬受國家家重用，任畜產會董事長，可以發揮長才，尤其全國畜牧業對她的評價也很高。將來互動會更好，扮演好輔助農業部的角色，所以她擔任董事長確是實至名歸。