台南歷史街區老屋多 最怕電線走火 社大用老街漫畫報說防災

台南社大近年來投入歷史街區，結合居民活化地方，也在中西區信義街設據點「埕南25」，成為成果展示及與居民、旅人聊天的場所，活化中也考慮到老街巷窄，救火不便，推出老街漫畫報，教導居民防老屋電線走火的要領，守護老街安全。

老街漫畫報的防災6須知，由陳德立繪圖，台南社大居家修繕老師林俊成協助撰稿，社大表示，繪製前有經消防局義勇消防總隊直屬大隊協助，完成此畫報，並贈送老街的居民，讓更多民眾知道防災須知。

畫報提醒居民要分路開關，不要負載過重造成跳電；插座和插頭若變形及鬆弛，要馬上更換。高耗電的電器不要使用同一個插座或延長線，當電線發熱，要檢查電器或更換電線。使用新型2.0線徑並有過戴保護的延長線，插頭及插座每年至少用乾抹布擦拭1至2次，以免因積汙致導電。

台南社大主任林冠州說，台南市歷史街區內巷弄多，由於都很狹窄，消防車輛無法進入，有狀況只能在就近道路巷子口拉水帶等進入滅火，因此，做好防災相當重要。由於老屋容易電線走火，因此，利用老街漫畫報出刊，推出防災6須知，共同守護老街安全。

台南社大的課程長期來走出戶外，關心環境、城市發展也透過行動活化社區，感染居民具有公民意識，關心及幫忙地方事，上月底至本月初師生師生採集五條港、德慶溪、竹溪、枋溪、福安坑溪、台南城門等歷史場域，以信義街區老屋、巷弄牆面為展區，以巷弄傳說為題材化身身小小美術館，讓旅人也能看見市民眼中生活台南的風景，以及對於台南人文生活氛圍的眷念與喜愛。