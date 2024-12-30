台南舊城區巷道曲折還要開闢道路？ 居民：不開闢就解編

台南市中西區為最繁華的市中心，曲折小巷多，但也是迷人處，吸引遊客探訪，不過，住在巷弄的居民也有安全、消防等憂慮。市府正辦理「變更中西區細部計畫第三次通盤檢討」公告徵求意見，不少居民都反映，部分計畫道路長期未徵收，若不徵收，希望能解編，活化土地，維護地主權益。

都發局指出，市府已在12月4日起辦理「變更中西區細部計畫第三次通盤檢討」，公告徵求意見30天，檢討範圍涵蓋中西區都市計畫範圍，面積約628.87公頃。此次檢討重點是為配合相關建設計畫與古蹟保存計畫，對於府城歷史街區未徵收開闢的都市計畫道路，在維護歷史紋理並兼顧地主權益原則下，辦理周邊地區土地使用管制要點及都市設計審議準則的檢討，並參考民眾意見辦理滾動式檢討及修正，以調整都市發展機能，增進地區發展。

中西區位於台南舊城區中心，也是開發最早，商業機能最完整及最發達區域，區域內古蹟也最多，且泰半區域劃為歷史街區，並因應發展需要擴展到東區、北區、南區為歷史街區緩衝區，許多老屋都改建或重建為民宿、餐飲店，走進巷弄處處有驚奇，也吸引旅人來此尋芳探幽。

上次通盤檢討是2017年，因區內多數地方發展已飽和，許多計畫道路在旁側另有道路的情況下，已不適合開闢，市府長年未徵收，但也使得土地無法活化，許多地主都利用通盤檢討爭取解編，6年多前共解編20條計畫道路。這次都發局辦理通盤檢討，要求解編計畫道路的聲音也最多，都發局表示，正蒐集各方意見，接著會研議，然後邀集各單位討論，變更草案會在明年下半年出爐。

雖然不少地主反映解編道路計畫，但也有居民認為，住在巷弄內，道路太曲折，晚上也較黑暗，而道路狹窄，萬一發生火災，搶救困難，期待道路開闢，讓生活更方便及全。

都發局說，有未開闢的計畫道路因建築線已劃設，涉及房屋所有權人的權益，要解編有困難，除非採徵收，或是地主透過容積率移轉方式販售給開發者，再把多出的捐給政府。

2017年通盤檢討，解救了位在計畫道路上的人權律師、228受難者湯德章的故居，這次通盤檢討也將針對歷史街區內有保存價值的景觀、立面等透過都市計畫法保存下來。