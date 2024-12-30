台南善心市民捐贈全配幫浦消防車 提升社區整體救災能量

台南市民白茂裕、謝秀雲今天捐贈總值400多萬的「幫浦消防車」與相關設備。市長黃偉哲代表受贈、感謝兩位善行義舉造福地方和人群。

消防局局長李明峯表示，台南市有許多老舊社區與狹窄街巷，消防車出入救援不易。白茂裕、謝秀雲女士捐贈佳里分隊改裝的小型多功能幫浦消防車，為消防救援能力注入新動能。

這輛消防車結合移動式幫浦、水箱並配備高壓細水霧設備，專為狹窄街道及地下空間設計，能高效完成火場初期應變，也有支援泡沫模式，可有效節約水源，適應多樣救援場景。

消防局佳里分隊長林士傑指出，該車還配備拖船鉤、呼吸管及FORCE6救生衣等配備，可深入淹水路段、拖運船艇及載送器材等勤務，總捐贈價值超過423萬元，整體救災量能將如虎添翼。

黃偉哲表示，感謝白茂裕先生與謝秀雲女士的慷慨捐贈，這輛多功能消防車對於救災具有極大幫助，政府資源有限，但民間的力量無窮，這次捐贈不僅增強了台南市消防局的救災能力，也提高了災難救援的效率。

李明峯指出，這款小型多功能消防車特別適合穿梭於巷弄狹小的社區及進入地下停車場等救援死角，為台南救災能力增添一層保護。