快訊

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

台南善心市民捐贈全配幫浦消防車 提升社區整體救災能量

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供

台南市民白茂裕、謝秀雲今天捐贈總值400多萬的「幫浦消防車」與相關設備。市長黃偉哲代表受贈、感謝兩位善行義舉造福地方和人群。

消防局局長李明峯表示，台南市有許多老舊社區與狹窄街巷，消防車出入救援不易。白茂裕、謝秀雲女士捐贈佳里分隊改裝的小型多功能幫浦消防車，為消防救援能力注入新動能。

這輛消防車結合移動式幫浦、水箱並配備高壓細水霧設備，專為狹窄街道及地下空間設計，能高效完成火場初期應變，也有支援泡沫模式，可有效節約水源，適應多樣救援場景。

消防局佳里分隊長林士傑指出，該車還配備拖船鉤、呼吸管及FORCE6救生衣等配備，可深入淹水路段、拖運船艇及載送器材等勤務，總捐贈價值超過423萬元，整體救災量能將如虎添翼。

黃偉哲表示，感謝白茂裕先生與謝秀雲女士的慷慨捐贈，這輛多功能消防車對於救災具有極大幫助，政府資源有限，但民間的力量無窮，這次捐贈不僅增強了台南市消防局的救災能力，也提高了災難救援的效率。

李明峯指出，這款小型多功能消防車特別適合穿梭於巷弄狹小的社區及進入地下停車場等救援死角，為台南救災能力增添一層保護。

第三救災救護大隊長陳坤宗表示，該車輛模組化設計靈活，具有機動性佳、高效省水又導電絕緣的特點，可快速調整應對山林火災、建築火災及水域救援等多種任務，提升救災效率。

台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供
台南善心市民捐贈全配幫浦消防車、提升社區整體救災能量。圖／消防局三大隊提供

台南

延伸閱讀

星期評論／台南策展別只冠名 加強核心價值

台南400城市食力 4大名廚席開488桌壓軸登場

台南肢體障礙占身心障3成 善心企業捐復康巴士助通行

黃偉哲跨境板橋促銷台南伴手禮 「不好吃找我客訴」

相關新聞

元旦迎新 台南市路邊停車免收費1天

2024年進入尾聲，準備迎接2025年，台南市政府在2025年1月1日元旦當天，全市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫...

星期評論／台南策展別只冠名 加強核心價值

回顧2024年，「台南400」讓多個國家級活動來到台南，也獲中央經費修繕古蹟，著實熱鬧一整年，可惜許多民眾不太清楚400...

南市打造最強噪音管制網 高噪音車輛別再吵

高噪音車輛經常擾人安眠，引發民怨，南市環保局持續加強取締，今年投入30套聲音照相設備，明年將再增設28套，成為全國設備最...

蘇治芬接任畜產會董座 劉建國有這樣的看法

前立委蘇治芬卸任後動向引關注，最近獲延攬將接任畜產會董事長，引起地方關切，立委劉建國是民進黨雲林縣黨部主委，被詢及看法及...

台南舊城區巷道曲折還要開闢道路？ 居民：不開闢就解編

台南市中西區為最繁華的市中心，曲折小巷多，但也是迷人處，吸引遊客探訪，不過，住在巷弄的居民也有安全、消防等憂慮。市府正辦...

台南善心市民捐贈全配幫浦消防車 提升社區整體救災能量

台南市民白茂裕、謝秀雲今天捐贈總值400多萬的「幫浦消防車」與相關設備。市長黃偉哲代表受贈、感謝兩位善行義舉造福地方和人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。