元旦迎新 台南市路邊停車免收費1天

2024年進入尾聲，準備迎接2025年，台南市政府在2025年1月1日元旦當天，全市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1天；永華市政中心西側廣場因舉辦「台南好young跨年晚會」，明天下午1點起至元旦清晨2點周邊道路將配合進行交通管制。

交通局表示，為方便民眾參加各項新年慶祝活動，元旦當天台南市路邊停車格位暫停收費，另外，南門路繳費服務處也暫停服務1天，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費。

交通局指出，除南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等60處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，並提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局也強調，元旦當天警方仍會受理民眾檢舉違停案件，拖吊車更會配合警方執行拖吊移置作業，呼籲民眾別貪圖一時方便違規停車，避免違規受罰。

此外，「台南好young跨年晚會」明晚登場，安平建平路、南島路及東西南榕大道周邊，除配合活動進行交通管制外，預計將有大量車潮湧入，建議民眾可將車輛停放在正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場，也呼籲民眾可提前改道，避免影響出遊心情。