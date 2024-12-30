道路拓寬做一半 車道突束縮險象環生雲林林內鄉民爭取拓寬
往來雲林斗六市十三里至林內鄉烏麻村雲72線斗六端10多年前已拓寬至12公尺，進入林內端卻束縮僅單車道，且往來大型車輛多，會車不易，險象環生，地方爭取拓寬，縣府今召開地方說明會，會中決議工程分2階段進行，先拓寬810公尺至12公尺寬，即日進行規畫設計，第二階段將評估透過外環道路分流車輛可行性。
雲72線起至斗六市十三里，一路連結到林內鄉的烏麻村，全長約7.7公里，因應斗六工業區發展，10多年前斗六端已拓寬至12公尺，但林內端未一併拓寬，導致該路段進入林內鄉烏麻村後，部分道路束縮至5到8公尺，變成雙向僅單車道，烏麻村長詹飛聲說，不僅會車不易，因該路段行經大型車輛多，且路旁就是農田、社區，村民農耕或往來該路段時常被呼嘯而過的大車驚嚇。
林內鄉農會總幹事黃國洲、縣議員張維崢等人多次接獲民眾陳情，並向縣府反映，雲林縣交通工務局評估後，認為該路段確實有拓寬必要，規畫拓寬全長1.25公里至12公尺寬，今召開地方說明會，聽取地方意見，張維崢、黃國洲、詹飛聲、鄉代等人都表示，該路段在進入村莊中心後住戶較多，建議工程分成2階段施工。
雲林縣長張麗善表示，聽取地方建議後，拓寬工程將先施作第一階段，第二階段將參考地方意見，規畫分流車輛，以不影響村民生活為原則。
交通工務局長汪令堯表示，拓寬工程第一階段規畫自5K+110處開始，拓寬至5K+920處，全長810公尺，拓寬全寬12公尺，同樣配置雙向雙車道，路肩設施帶及側溝，各管線下地，打開天際線，可以改善道路瓶頸束縮的問題，概估經費需9千萬元，即日起將進行規畫設計，第二階段做法將參考地方意見規畫。
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