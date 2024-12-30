雲林北港大復戲院 再現「內台布袋戲」

雲林北港鎮歷史最久的「北港座」大復戲院，曾有不少偶團駐演風靡一時，近期委外經營，為復刻早年「內台布袋戲」，昨邀81歲偶師簡忠雄重返戲院首演開幕，他直言「好像又和師父合演！」舊戲園風華重現讓台上台下都感動。

創立於1927年的大復戲院也是北港首家戲院，日治時期稱為北港座，早年電影業尚不發達，除電影之外，演出以新劇（話劇、本土舞台劇）、歌仔戲、布袋戲為主，隨著電影產業沒落，1991年正式歇業；2020年內部修建復，保持戲台與觀眾席之外，作為活動展館，多角經營但使用率不高，為活化戲院，最近委由黃世志木偶劇團進駐營運。

黃世志指出，戒嚴時期政府限制集會，所以一些「外台演出」的野台戲被禁演，布袋戲班為求生存，紛紛走「內台」，也造就了「內台布袋戲」風潮，大復戲院早年不少戲團長期駐演，他找到當年曾駐演多時的大師鄭壹雄嫡傳弟子簡忠雄，即日起到元旦開演早年熱門戲碼「南北風雲仇」。

首演引來不少老粉絲，簡忠雄說，小時候曾跟隨著師傅到大復戲院演出，感觸特別深，尤其演出老師的成名作品，像回到以前內台戲，真的好感動；蔡姓耆老說，小時愛看布袋戲，外台戲禁演後，到戲院看則要買票，為了省錢，只好躲在戲院外用聽的也過癮，現老舞台重現，憶起舊時光很感心。

黃世志說，未來會引進青年新團隊，也將邀更多老偶師重返舞台。