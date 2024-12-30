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星期評論／台南策展別只冠名 加強核心價值

聯合報／ 本報記者林伯驊
台南明年迎接「建城300」。圖／南市文化局提供
台南明年迎接「建城300」。圖／南市文化局提供

回顧2024年，「台南400」讓多個國家級活動來到台南，也獲中央經費修繕古蹟，著實熱鬧一整年，可惜許多民眾不太清楚400意義、未激發認識這個台灣參與國際的起始點；明年台南迎接「建城300」，市府須思考歷史底蘊如何深入人心？

台南400紀念的是2024年回推400年前，1624年荷蘭東印度公司在台南築熱蘭遮城起算，台灣這座島因此更加多元地與外界產生關連，牽涉爭奪衝突，雖非各個族群史觀皆認同應作紀念，但城市開發、文化交會等面向，確實有大幅變化。

市府不只把台南400局限為周年活動，台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展都聚集台南舉行，相當罕見，且市府各個局處皆響應辦活動，每年原有的活動則擴大規模舉行，還有相關1624特展，此外，市府藉此爭取不少中央經費，修繕赤崁樓、改善台南運河周遭環境、針對文化資產建築空間進行照明改造等工程，歷史場域因此更加分。

市長黃偉哲2022年即展開台南400籌備會，用1整年書寫400年來故事，許多人迄今卻仍直覺認為台南400是台南建城滿400年，緣由都混淆不清，何以期望參加「冠名」的活動，會成為深入認識台南的敲門磚？

市府透過台南400引進資源，為今年留下豐碩成果，明年展開「府城建城300」，遭議員質疑究竟是400還是300？亟待加強核心策展，使民眾能意識到背後本質，才能激發進一步探究歷史意涵。

否則，市府無論砸下多少經費，終究猶如把活動集結成大拼盤，難以落實市長黃偉哲賦予「紀念百年來發生在台南這塊土地上的種種，並以此為基礎，展望這座城市的下一個百年」的價值。

台南 台灣燈會 黃偉哲

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